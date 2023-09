Marcin Hakiel wraz z Caroline Derpieński byli pierwszymi gośćmi w nowym sezonie talk-show Kuby Wojewódzkiego. Tancerz miał okazję wytłumaczyć się z tego, dlaczego tak bardzo otworzył się w mediach na temat rozstania z Katarzyną Cichopek i opowiedział, jak dzieci przeżyły rozwód. Nie zabrakło również szpil w kierunku byłej żony i jej obecnego partnera Macieja Kurzajewskiego. Teraz wszystko podsumował.

Marcin Hakiel podsumował wizytę u Wojewódzkiego

Marcin Hakiel w rozmowie z Kubą Wojewódzkim wrócił wspomnieniami do związku z Katarzyną Cichopek. Przyznał, że wraz z byłą żoną tworzyli medialny tandem, którego dziś nie ma. Po chwili nawiązał do obecnej relacji Cichopek i nie miał wątpliwości. Twierdzi, że razem z Maciejem Kurzajewskim zrobili sobie z niego pożywkę i wcale nie szukają w życiu spokoju. "Oficjalnie tak, nieoficjalnie nie. W kuluarach moja była małżonka ze swoim obecnym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę wśród przyjaciół i w branży" - wyznał. Teraz tancerz nawiązał do sytuacji na Instagramie.

#zawszebyćsobą - pisał Marcin Hakiel na Instagramie.

W komentarzach Marcin Hakiel szybko otrzymał słowa wsparcia. Fani pisali, że każdy w życiu przeżywa gorsze chwile, jednak ważne jest, aby się tego nie wstydzić. Chwalili też jego podejście do rozwodu. "Każdy z nas ma wzloty i upadki - trzeba mieć klasę, by umieć się do tego przyznać i publikować zdjęcia z każdej fazy swojego życia.", "Właśnie komentowaliśmy z mężem wczorajszy program, brawo.", "Dokładnie... i nie robić nic wbrew sobie. Co do programu Kuby to byłam i jestem zachwycona twoim podejściem do sytuacji, twoim spokojem i opanowaniem. Najważniejsze, że w tym wszystkim odnalazłeś siebie" - czytamy.

Marcin Hakiel czuł, że jego małżeństwo się sypie

Marcin Hakiel już wcześniej wspominał, że kiedy jego małżeństwo zaczęło się sypać, zaczął szukać pomocy u detektywów. Czuł, że dzieje się coś złego, a świadomość, że nie zna szczegółów, nie dawała mu spokoju. Wszystko wyjaśnił u Kuby Wojewódzkiego. "Jeżeli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to jak masz się dowiedzieć? (...). Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą, jak to wyglądało. Z szacunku dla moich dzieci i dlatego, że to jest matka moich dzieci, to nie opowiadam całej historii, ale pewnego dnia uznałem, że muszę wynająć nie detektywa, tylko detektywów, żeby dowiedzieć się, co się dzieje." Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.