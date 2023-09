W Polsce Martyna Wojciechowska uchodzi za prawdziwą kobietę sukcesu. Dziennikarka i autorka programu "Kobieta na krańcu świata" przyciąga charyzmą, odwagą i dobrym sercem. Mimo że na polu zawodowym radzi sobie świetnie i co jakiś czas możemy usłyszeć o jej nowych osiągnięciach, to nie można decydowanie powiedzieć tego samego o jej życiu prywatnym. Podróżniczka ma za sobą kilka głośnych związków i wciąż pozostaje singielką. Więcej zdjęć Martyny Wojciechowskiej i jej partnerów znajdziesz w galerii na górze strony.

Wszyscy partnerzy Wojciechowskiej. Z kim spotykała się dziennikarka?

Pierwszym partnerem Martyny Wojciechowskiej był Leszek Czarnecki. Ich związek zaczął się ponad 20 lat temu. Biznesmen spotkał dziennikarkę na bankiecie. Para od razu wpadła sobie w oko pomimo sporej różnicy wieku. Martyna jest od niego o 12 lat młodsza. Czarnecki sporo inwestował w komercyjne loty w kosmos. Mówił nawet, że "najpierw poleci on, a później Martyna". Związek nie przetrwał zbyt długo. Para w 2006 roku zerwała zaręczyny. Tuż po zakończonej relacji z Czarneckim, Wojciechowska związała się z Jerzym Błaszczykiem. Mimo że związek był dużo krótszy niż z pierwszym partnerem, to para doczekała się dziecka, Marysi, która przyszła na świat w 2008 roku. Zaraz po narodzinach córki, dziennikarka rozstała się z ojcem dziewczynki. Później dotarła do niej tragiczna wiadomość. Jej były partner i tata Marysi zmarł na raka w 2016 roku. Kolejnym parterem był Jarosław Kazberuk, długoletni przyjaciel Wojciechowskiej. Poznali się na rajdzie Paryż-Dakar w 2002 roku. W 2015 roku ogłosili rozstanie. Chwilę później prezenterka zaczęła spotykać się z tajemniczym ratownikiem beskidzkiej grupy GOPR o imieniu Michał. Związek nie trwał długo, bo w 2017 roku media doniosły o innym wybranku podróżniczki. Miał nim być Rafał Sonik. Para przez jakiś czas spotykała się w tajemnicy. Nie trwało to długo, bowiem już w 2018 roku poznała Przemysława Kossakowskiego. W 2019 roku doszło do zaręczyn, a w 2020 roku para wzięła ślub.

Małżeństwo z Przemysławem Kossakowskim trwało bardzo krótko

Kossakowski był jedynym mężczyzną, z którym Wojciechowska zawarła związek małżeński. Fani dziennikarki bardzo cieszyli się, że to właśnie z nim postanowiła się związać. Niestety niedługo po ceremonii, prawdopodobnie z inicjatywy mężczyzny, małżeństwo zostało zakończone. "Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie" - mogliśmy przeczytać na profilu Wojciechowskiej, na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Martyna Wojciechowska o kryzysie psychicznym córki. "Nie wstydzę się tego mówić". Szukała pomocy