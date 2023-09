19 sierpnia 2023 roku Krzysztof Skiba wziął ślub z Karoliną Kempińską. Uroczystość poprowadziła sama prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Choć poprawin nie było, to rodzina, przyjaciele i znani znajomi pary bawili się wyśmienicie. Byli wśród nich m.in. Krzysztof Ibisz, Andrzej Grabowski, Michał Milowicz, Jacek Kawalec czy Dżej Dżej wraz z resztą muzyków z Big Cyc. Lider zespołu podzielił się na Instagramie nagraniem z pierwszego tańca. Jak się okazuje, Skiba zatańczył nie tylko z małżonką, ale i Andrzejem Grabowskim.

Andrzej Grabowski odbił Krzysztofa Skibę jego żonie i zatańczył z muzykiem pierwszy taniec

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska chętnie dzielą się z obserwatorami kadrami ze swojego wesela. Na jednym z nagrań udostępnionym przez lidera zespołu Big Cyc, małżeństwo kołysało się w rytm muzyki, gdy nagle podszedł do nich Andrzej Grabowski. Aktor nie chciał jednak zatańczyć z panną młodą, a z właśnie z Krzysztofem Skibą. "Ależ to było super wesele", "Świetnie żeście się bawili, aż miło popatrzeć!" "Przednia zabawa, szkoda, że mnie tam nie było" - czytamy w komentarzach pod wpisem muzyka. Warto wspomnieć, że Krzysztof Skiba w felietonie na początku 2023 roku opisał kulisy zamkniętych imprez, na których znane gwiazdy wcielają się w rolę konferansjerów. W tekście padło nazwisko Grabowskiego, który ma "pić czystą wódkę" i "zwiewać do hotelu". Choć aktor początkowo dość ostro zareagował na słowa kolegi z show-biznesu, nagranie z wesela lidera Big Cyc świadczy o tym, że zdołali dojść do porozumienia.

Krzysztof Skiba związał się z 26 lat młodszą Karoliną Kempińską. Na weselu zrezygnowali ze schabowego

Lider zespołu Big Cyc związał się z o 26 lat młodszą Karoliną Kempińską. Ślub pary odbył się w iście bajkowej scenerii. Zakochani wykorzystali bowiem uroki polskiego lata i zorganizowali uroczystość w plenerze. Na wesele przybyli nie tylko bliscy z rodziny, ale i postacie z polskiego show-biznesu. Co ciekawe, lider zespołu Big Cyc zdecydował iść z duchem czasu i razem z partnerką postawili na wegańskie dania podczas wesela. Co zatem z tradycyjnym kotletem schabowym? "Oczywiście, że będzie schabowy, ale wegański. Kuchnia wegańska jest bardzo bogata i naprawdę było w czym wybierać. Będą makarony i różnego rodzaju pierogi. Będą wegetariańskie kotlety i burgery wegańskie. Różne sałatki. Wszystko będzie, ale wegańskie" - mówił Skiba jeszcze przed weselem w rozmowie z "Faktem".