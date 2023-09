Kanye West i jego świeżo upieczona żona, Bianca Censor wybrali się niedawno na wakacje do Wenecji. Zapewne nie spodziewali się, że niewinna wycieczka wenecką gondolą skończy się skandalem. Wszystko przez to, że turyści uchwycili na zdjęciu gwiazdora, który pokazał zdecydowanie za dużo. Co więcej, na fotografii widzimy również jego żonę, w dosyć dwuznacznej pozycji. Zdjęcia bardzo szybko obiegły internet, a do sytuacji odniosły się władze Wenecji, które z pewnością uczyniły przepłynięcie jeszcze bardziej niezapomnianym przeżyciem. Więcej zdjęć rapera i jego obecnej partnerki znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kanye West podarował Kim Kardashian hologram jej zmarłego taty

Kanye West ukarany przez weneckie władze. Musi pożegnać się z gondolami

Jak donosi portal Daily Mail, Kanye wraz ze swoją żoną dostali dożywotni zakaz korzystania z weneckich gondoli. Przedstawiciel firmy przyznał, że o całej sytuacji dowiedział się z mediów, ponieważ osoba, która przewoziła parę, była zbyt skupiona na trasie wycieczki. Gdyby gondolier był świadomy, jakiego ekscesu dopuszcza się para, zgłosiłby to organom ścigania. Mimo że nie do końca wiadomo, co małżeństwo faktycznie robiło na gondoli, to jedno jest pewne. Kanye już więcej nie przepłynie się po weneckich kanałach, no chyba, że wpław.

To nie jedyny skandal, jaki wywołał Kanye West we Włoszech. Wszystko uchwycili fotoreporterzy

Eksces w gondoli był tylko jednym z incydentów, na jakich przyłapano parę podczas pobytu we Włoszech. Fotoreporterzy wykonali zakochanym wiele kompromitujących zdjęć. Na kliku z nich widać, jak bardzo "zmęczeni" i niekompletnie ubrani wędrowali boso po brudnych ulicach Florencji. Partnerka rapera nie stroniła też od bardzo odważnych stylizacji, odsłaniając często zdecydowanie za dużo. Od rozwodu z Kim Kardashian gwiazdor wywołuje coraz więcej kontrowersji. Niedawno stracił wiele kontraktów przez antysemickie wypowiedzi. Pożegnał się m.in. z marką Adidas, z którą współpracował od 2013 roku. ZOBACZ TEŻ: Kim Kardashian załamana. Sesja zdjęciowa się nie udała. Fani: Kim, na świecie są ludzie, którzy umierają