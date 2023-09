Allan Krupa wyjawił powody rozstania z dziewczyną. Tak zareagowała Górniak

Allan Krupa rozwija swoje skrzydła w branży muzycznej, wydając kolejne single i pojawiając się na medialnych wydarzeniach. Niemałe zainteresowanie publiczności ogniskuje się nie tylko wokół jego twórczości, ale życia prywatnego. Krupa kilkukrotnie w mediach opowiadał o swoim związku i chętnie pozował w towarzystwie ukochanej, Angeliki Dziedzic. Od jakiegoś czasu wiemy jednak, że para postanowiła się rozstać. Niedawno w rozmowie z Plejadą 19-latek opowiedział o powodach zerwania z wybranką.

Allan Krupa wyjawił powody rozstania z Angeliką Dziedzic. Nie chodzi o mieszkanie

Krupa wyjaśnił, że powodem do rozstania były różnice w charakterach. Podkreślił mimo tego, że zakończyli relację w zgodzie i dobrej atmosferze. "Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać" - wytłumaczył syn Edyty Górniak. Podkreślił przy okazji, że powodem nie była decyzja o wspólnym zamieszkaniu, jak informowały wcześniej media.

Edyta Górniak w trudnym czasie była wsparciem nie tylko dla syna, ale i jego byłej dziewczyny

Jak na rozstanie syna zareagowała Edyta Górniak? Diwa okazała się być dużym wsparciem nie tylko dla Allana, ale i Angeliki. Nastoletni DJ przyznał, że w tym trudnym czasie wspierała obie strony. "Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie i zdecydowanie Angelice też bardzo pomogła licznymi rozmowami, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że to zrobiła. Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy" - powiedział Krupa.

Allan Krupa rozwija muzyczną karierę. Czym zajmuje się jego była dziewczyna?

Allan Krupa jest synem Edyty Górniak i Dariusza Krupy, którzy rozwiedli się w 2010 roku. Młody mężczyzna zajmuje się muzyką - pracuje jako DJ oraz raper pod pseudonimem Enso. Z kolei jego była dziewczyna Angelika ma 19 lat i prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie i TikToku.