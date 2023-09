Już od jakiegoś czasu dyskutowano na temat końca małżeństwa jednego z braci Jonas. Plotki, że Joe Jonas i jego ukochana, Sophie Turner, mają kłopoty w raju, zintensyfikowały się w sierpniu tego roku. Jak się okazuje, nie były wyssane z palca. Para po czterech latach małżeństwa zdecydowała się rozstać. 34-latek i 27-letnia aktorka mieli złożyć już papiery rozwodowe, a dwójką dzieci ma zajmować się obecnie przede wszystkim muzyk. Przypominamy, że wokalista Jonas Brothers i aktorka "Gry o tron" mają za sobą aż dwie ceremonie ślubne.

Joe Jonas złożył papiery rozwodowe. Z Sophie Turner poróżnił go styl życia

"Rozwód był dla Joe ostatecznością. Nie chciał rozbijać swojej rodziny, ale musiał zrobić to, co w tej sytuacji było najlepsze. Nieszczęśliwy dom to nie dom, a prawda jest taka, że on i Sophie już od roku walczyli o tę relację" - czytamy w portalu Page Six. Informator z otoczenia gwiazd donosi, że para miała wiele nieporozumień, które z miesiąca na miesiąc coraz bardziej narastały. Powodem dla jednego z nich miał być imprezowy styl życia Turner, który przeszkadzał Jonasowi. "Ona lubi imprezować, on lubi siedzieć w domu. Mają inny styl życia" - twierdzi informator. Choć dzieci obecnie pozostają z muzykiem, para chce po równo podzielić się obowiązkami rodzicielskimi. "To przez różnicę wieku... Ona musi się wyszaleć", "Szkoda was" - czytamy komentarze fanów w mediach społecznościowych part.

Joe Jonas i Sophie Turner zaręczyli się rok po pierwszym spotkaniu. Mają dwie córki

Joe Jonas i Sophie Turner zaczęli spotykać się w 2016 roku, a zaledwie rok później się zaręczyli. Ślub odbył się w 2019 roku w Las Vegas. Doczekali się narodzin dwóch córek. Polscy widzowie najlepiej mogą kojarzyć Sophie z roli w głośnej produkcji HBO "Gra o tron". Aktorka w dalszym ciągu pojawia się w kinie i telewizji, ale wydaje się, że w ostatnim czasie jej kariera nieco przystopowała. Z kolei Joe Jonas po rozpadzie grupy Jonas Brothers został wokalistą w zespole DNCE. W 2019 roku postanowił reaktywować wraz z braćmi trio, które przyniosło mu ogromną popularność. Na 30 maja 2024 roku zaplanowany jest koncert Jonas Brother w krakowskiej Tauron Arenie.