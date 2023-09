Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek tworzyli zgrany związek przez kilkanaście lat. Para pobrała się w 2008 roku i doczekała się dwójki dzieci - Adama i Heleny. Sporym zaskoczeniem dla fanów było oświadczenie z marca 2022 roku, w którym poinformowali, że zdecydowali się rozstać. Krótko później do mediów trafiła informacja o tym, że była żona tancerza spotyka się z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim, a w sieci zawrzało. Do gry wkroczyła Paulina Smaszcz, która zarzucała nowej parze kłamstwa i cały czas wbijała im szpile. Wiadomo, czy miała okazję poznać pociechy Hakiela i Cichopek.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Marcin Hakiel zdradza, czy jego syn poznał Paulinę Smaszcz

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim Marcin Hakiel wyznał, jak jego dzieci przeżyły rozwód. "To jest trauma dla dzieci i tak, jak syn ma 14-naście lat i wiele rzeczy wydaje mi się, że już bardziej zrozumiał, tak z córką wydaje mi się, że wiele tu jeszcze rozmów tu czeka. To nie jest tak, że nagle zatrzymaliśmy życie i mogliśmy mieć miesiąc, żeby to wszystko poukładać. Jak ja już podjąłem decyzję, że to jest koniec, to trzeba było to poukładać, zapewnić dzieciom dwa domy, one żyją tydzień u mnie i tydzień i mamy. My mamy naprzemienność i to jest trudne." - wyjaśnił Hakiel. Nagle Wojewódzki zapytał o to, czy Adam miał okazję poznać Paulinę Smaszcz.

Nie wiem. Z całym szacunkiem, ale myślisz, że ta pani bywa tam w tym domu? Myślę, że nie, Kuba. Ty sobie to wyobrażasz, że jest pani K., jest pan M. i jest pani P. i oni siadają i gadają? - odpowiedział Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel uderza w Kurzopków

Marcin Hakiel w rozmowie z Kubą Wojewódzkim poruszył temat małżeństwa i rozwodu z Katarzyną Cichopek. Wyznał, że zaczął mówić publicznie o ich problemach, a także o tym, że zdecydował się wynająć detektywów, aby sprawdzić byłą żonę. Po chwili sprostował kwestię tego, że Cichopek i Kurzajewski rzekomo chcą spokoju. Tancerz odnosi zupełnie inne wrażenie. "Oficjalnie tak, nieoficjalnie nie. W kuluarach moja była małżonka ze swoim obecnym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę wśród przyjaciół i w branży" - wyznał. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.