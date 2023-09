We wtorkowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego było naprawdę gorąco. Na kanapie obok prowadzącego zasiedli Caroline Derpieński i Marcin Hakiel. Celebrytka nie zamierzała się gryźć w język. Najpierw stwierdziła, że jest prawdziwą ikoną, a potem zaczęła uderzać w Natalię Janoszek. Chciałaby z nią osobiście porozmawiać.

Zobacz wideo Tyszka zaprasza Derpienski do "Top Model". Podziwia u niej pewną kwestię

Caroline Derpieński ostro o Natalii Janoszek

Caroline Derpieński dziś jest jedną z najpopularniejszych twarzy na Instagramie wśród polskich celebrytów. Udało jej się zdobyć (?) ponad siedem milionów obserwatorów, co plasuje ją tuż za Robertem Lewandowskim. Kuba Wojewódzki zwrócił uwagę na to, że w tym gronie można znaleźć również zagranicznych odbiorców, w tym z Indii. "Na temat hinduskich followersów się nie wypowiem, bo od tego zaprosiłeś czy zaprosisz Natalię Janoszek. Ona jest ekspertką, sama chętnie z nią też porozmawiam i zapytam o Hindusów. U mnie jednak większość obserwatorów to Amerykanie" - wyjaśniła Caroline Derpieński. Po chwili Kuba Wojewódzki zapytał, po co tak właściwie celebrytka przyjechała do Polski, skoro ma świetnie rozwiniętą karierę w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób nawiązał do sytuacji wcześniej wspomnianej aktorki.

Ja przyjechałam do Polski tylko pogwiazdorzyć. Powiedziałam to już w pierwszym wywiadzie, nie zarobiłam tu ani złotówki. Moja cała działalność jest w Stanach Zjednoczonych, ja nie jestem tu po pieniądze. Natalia Janoszek nie ma tych pieniędzy. Jeśli ktoś wynajmuje sobie samolot, żeby zrobić z nim zdjęcia? Może ktoś jej dał w barterze? - sprostowała.

Caroline Derpieński zna swoją wartość. Celebrytka w programie Kuby Wojewódzkiego zdobyła się na odważne stwierdzenie

Przed emisją całego odcinka w mediach społecznościowych pojawiały się jego fragmenty. Internauci krytykowali zaproszenie Derpieński do programu. Większość z nich uważała, że celebrytka nie jest odpowiednim gościem i osobą, którą należałoby promować. Ta jednak zupełnie nic sobie z tego nie robiła. Podczas nagrań pokusiła się na naprawdę odważne stwierdzenie. "Ja jestem ikoną Polaków" - powiedziała Caroline Derpieński w programie Kuby Wojewódzkiego. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel i Caroline Derpieński u Kuby Wojewódzkiego Fot. instagram.com/carolinederpienski