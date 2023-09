Party Fashion Night to impreza, która od lat spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. W tym roku już po raz 11 na czerwonym dywanie pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Zebrani prześcigali się w boju na stylizacje i trzeba przyznać, że wiele z nich było naprawdę dobrych. Naszą uwagę zwróciła skromna Maffashion, która postawiła na czarny total look. W opozycji do niej stanęła Karolina Pisarek. Tutaj przepych odegrał główną rolę. Jeśli Helenie Englert chodziło o zszokowanie wszystkich, to z całą pewnością jej się to udało.

Maffashion wybrała bezpieczną stylizację. W czarnej sukni prezentowała się naprawdę elegancko

Maffashion Fot. KAPiF

Maffashion tym razem wybrała stosunkowo prostą stylizację. Nie było tu miejsca na szaleństwo i zabawę modą. Trzeba jednak przyznać, że influencerka prezentowała się naprawdę dobrze. Świetnym rozwiązaniem okazały się nieoczywiste kolczyki. Dodały one całości nieco bardziej nowoczesnego charakteru. Mimo czerni absolutnie nie było tutaj mowy o nudzie.

Karolina Pisarek zdecydowała się na stylizację w stylu księżniczki. Było bardzo dziewczęco

Karolina Pisarek Fot. KAPiF

Karolina Pisarek na Party Fashion Night założyła bogato zdobioną sukienkę. Kreacja przez swój krój wyglądała bardzo dziewczęco. Rozszerzany dół w połączeniu z jasną kolorystyką przywodził na myśl księżniczki z bajek. Modelka ożywiła swoją stylizację bardzo delikatną biżuterią i zmysłowym makijażem. Widać, że w takim delikatnym wydaniu Karolina Pisarek czuje się naprawdę dobrze.

Helena Englert poszła na całość. Trzeba mieć odwagę, żeby się tak pokazać

Helena Englert Fot. KAPiF

Helena Englert z całą pewnością wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę. Aktorka zdecydowała się na połyskujący metaliczny komplet. Długa, wąska spódnica podkreśliła jej sylwetkę, a krótki top mocno wyeksponował brzuch. Przeskalowana linia ramion nadała całości bardzo modowego charakteru. Mimo odważnej stylizacji to nie ona zagrała tutaj główną rolę. Na pierwszy plan wyszła niecodzienna fryzura Heleny Englert. Na jej gładko zaczesanych włosach pojawiły się mieniące drobinki. Więcej zdjęć z Party Fashion Night w galerii na górze strony.