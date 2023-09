Tłum gwiazd pojawił się na imprezie Party Fashion Night 2023. To już jedenasta edycja modowego wydarzenia, którą początkowo organizowała redakcja dwutygodnika "Flesz". Obecnie za całość odpowiada "Party". Wśród celebrytów wypatrzyliśmy m.in. Annę-Marię Sieklucką, Edytę Herbuś, Małgorzatę Opczowską i Helenę Englert. Naszą uwagę zwróciła jednak przede wszystkim Klaudia Halejcio. Obok tej kreacji nie można było przejść obojętnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Halejcio o tym, co składa się na sukces. "Jest dużo zdolniejszych aktorek ode mnie"

Halejcio cała w różach na Party Fashion Night 2023. Ta kreacja robi wrażenie

Klaudia Halejcio prawdziwie zaszalała na czerwonym dywanie. Pojawiła się w okazałej białej sukni z ogromnym trenem. W pewnym momencie kreacja zmieniła się o 180 stopni - aktorka odczepiła tren i została w krótkiej mini. W tym drugim wydaniu kropką nad i okazała się nonszalancko zarzucona marynarka. Czarne rajstopy i klasyczne szpilki w szpic uzupełniły stylizację. Główną rolę odegrała tu jednak tkanina i kwiatowy wzór. Jak wam podoba się celebrytka w takim wydaniu? I lepiej z trenem czy w mini?

Klaudia Halejcio Fot. KAPiF

Halejcio przesadziła z żartami? Jej filmik na Instagramie oburzył internautów

Klaudia Halejcio zaliczyła ostatnio na Instagramie sporą wpadkę i oburzyła internautów swoim nagraniem. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego opublikowała filmik, na którym wraz ze swoim partnerem postanowiła "wykopać" dziecko z posesji. To, co miało być w założeniu zabawne, w efekcie oburzyło wielu. W komentarzach wybuchła prawdziwa burza. "Wiem, że żart, ale ten kopniak w dziecko nie do końca śmieszny", "Z tym rzucaniem w dziecko i kopaniem na końcu. Hmmm... Chyba mam inne poczucie humoru" - pisali obserwatorzy w komentarzach pod postem. Nie zabrakło jednak także głosów broniących celebrytki. Warto przy tym dodać, że już nie raz nagrania Klaudii Halejcio na Instagramie zamiast śmiechu wywoływały raczej ciarki żenady. Aktorka wydaje się jednak niezbyt tym przejmować.

Kochani rodzice, wyjmijcie kije z... Każdy tu udaje świętego rodzica. Mnie to rozbawiło, sama mam syna w trzeciej klasie i mamy podobne żarty - napisała jedna z internautek pod postem Klaudii Halejcio na Instagramie.

Klaudia Halejcio Fot. KAPiF