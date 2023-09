Georgina Rodriguez niedawno dotarła do malowniczej Wenecji i od razu zrobiła piorunujące wrażenie. Wszystko po to, aby wziąć udział w 80 edycji festiwalu filmowego, który od dawna cieszy się ogromnym prestiżem. Czerwona suknia, w której pokazała się ukochana Christiano Ronaldo, prezentowała się po prostu obłędnie. Mimo że kreacja miała ten sam kolor co dywan, to nie było tu żadnego zgrzytu. Rodriguez obroniła ją swoją urodą i ekstrawaganckimi dodatkami. Było na bogato, lecz absolutnie nie tandetnie. Widać, że Georgina Rodriguez czuła się w tym wydaniu doskonale. Elegancja to jej drugie imię.

REKLAMA

Zobacz wideo Georgina Rodriguez pobiera specjalne lekcje twerkowania. Co za ruchy!

Geogrina Rodriguez nie miała sobie równych na czerwonym dywanie. Obok jej stylizacji nie dało się przejść obojętnie

Pojawienie się Georginy Rodriguez na czerwonym dywanie w Wenecji wywołało niemałe zamieszanie. Wszystko za sprawą zwracającej uwagę stylizacji. Ukochana jednego z najpopularniejszych piłkarzy na świecie podczas 80. festiwalu filmowego w Wenecji nie zaliczyła ani jednej modowej wpadki. Jej czerwona, powłóczysta suknia okazała się strzałem w dziesiątkę. Gorsetowa góra pięknie wyeksponowała biust i ramiona. Dopasowany fason mocno podkreślił talię.

Stylizacja Georginy Rodriguez była dopracowana do perfekcji. Dodatki nadały całości modowego charakteru

Influencerka postanowiła nadać nowe życie dawnemu symbolowi wielkich gal - długim rękawiczkom. Świetnie wpasowały się one w charakter wydarzenia i okazały się doskonałym tłem dla pierścionków. Powłóczysty tren podkreślił rangę uroczystości i zwracał uwagę. Na uwagę zasługują nie tylko pierścionki, ale również naszyjniki influencerki.

Georgina Rodriguez Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Wysadzane kamieniami ozdoby doskonale rozświetliły całość i sprawiły, że miała ona bardzo modowy charakter. Rodriguez zdecydowała się na założenie butów na wysokich platformach w czarnym kolorze. Optycznie wysmukliły one sylwetkę i dodały kilka dobrych centymetrów. Przy tego typu kreacjach takie posunięcie zawsze wypada dobrze. Więcej zdjęć ukochanej Christiano Ronaldo z Wenecji w galerii na górze strony.