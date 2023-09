Małgorzata Rozenek z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoją prywatnością. Celebrytka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Informuje w ten sposób, co u niej słuchać. Okazuje się, że była prowadząca "Dzień dobry TVN" ma na głowie niemały wydatek. Kwota, jaką płaci za edukację swoich synów, jest naprawdę wysoka. Z pewnością nie każdego byłoby stać na tak duży wydatek.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Edukacja synów Małgorzaty Rozenek nie należy do najtańszych. Chłopcy uczęszczają do naprawdę drogiej placówki

Rozpoczęcie roku szkolnego za nami, a co za tym idzie, ogromne wydatki dla wielu rodziców rozpoczęły się na dobre. Większość z nas kojarzy je z podręcznikami i przyborami takimi jak zeszyty czy plecaki. W przypadku Małgorzaty Rozenek sytuacja zabrnęła jednak nieco dalej. Za edukację w placówce, do której uczęszczają synowie byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" trzeba sporo zapłacić. Kwota jest naprawdę wysoka. Nie zraża to jednak gwiazdy TVN - posłała ona najmłodszego syna w ślady starszych braci. On również rozpoczął naukę przy szkole francuskiej, w której uczą się starsi synowie Rozenek. Chłopcy chwalą sobie to miejsce i wydają się być naprawdę zadowoleni. Największą różnicą są dla nich dni wolne od nauki.

Na wszystkich lekcjach mówimy po francusku. Wyjątkiem jest polski i angielski (...). Szkoła wygląda podobnie, ale w roku mamy zupełnie inaczej ustawione wakacje i ferie, więc ciężko się skoordynować z kolegami z innych szkół - zdradził w rozmowie z "Faktem" Tadeusz Rozenek.

Najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek dołączył do starszych braci. On również uczy się w prywatnej placówce

Jak wylicza fakt.pl, za naukę w prywatnej szkole, do której uczęszczają pociechy Małgorzaty Rozenek trzeba naprawdę sporo zapłacić. Roczne czesne za przedszkole wynosi ponad 28 tys. zł. Kwota ta z pewnością nie należy do najniższych. Podobnie jest w przypadku szkoły Stanisława i Tadeusza. To wydatek ponad 38 tys. zł za każdego z chłopców. W tym roku szkolnym gwiazda TVN wyda na edukację synów ponad 105 tysięcy zł. Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek z synami w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek na Wielkim Meczu TVN kontra WOŚP z synami Fot. AKPA.pl