Obecną partnerką Jakuba Rzeźniczaka jest Paulina Rzeźniczak. Para chętnie razem pozuje na Instagramie. Widać, że ich więź kwitnie każdego dnia. Niemałe poruszenie w mediach wywołały zaręczyny pary, a następnie ślub. Fotografie z ceremonii można zobaczyć na profilach zakochanych. Rzeźniczak postanowił teraz udostępnić kilka nowych kadrów z tego dnia.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Ślub Rzeźniczaka w Miami. Przeżyjmy to jeszcze raz

Jakub Rzeźniczak udostępnił na InstaStories nowe zdjęcia ze swojego ślubu w Miami. Dziesięć nowych kadrów pojawiło się na profilu smallmiamiweddings. Na fotografiach możemy zaobserwować zakochanych pozujących na tle Oceanu i prezentujących swoje ślubne kreacje. Paulina miała na sobie tego dnia białą suknię z jedwabnej organzy z odważnym rozcięciem. Górę sukienki stanowił gorset, do którego zostały przyszyte delikatne koronki. Uwagę zwracały także bufiaste rękawy i wysokie buty na platformie. Pani młoda była zachwycona z efektu, który wywołała jej ekstrawagancka suknia. W mediach społecznościowych podziękowała projektantce sukni.

Sprawiłyście, że czułam się pięknie w jednym z najważniejszych dni w moim życiu! Nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszej sukni! Bardzo wam dziękuję, że stworzyłyście ją dla mnie - napisała Paulina Rzeźniczak na Instagramie.

Rzeźniczakowie spodziewają się dziecka? Nie potwierdzili medialnych spekulacji

Ostatnio w mediach sporo mówiło się o tym, że Paulina i Jakub Rzeźniczakowie mają spodziewać się dziecka. Do spekulacji na swoim profilu odniosła się była partnerka piłkarza, Magdalena Stępień. Poprosiła internautów, żeby nie pisali do niej w tej sprawie, ponieważ "od dawna o tym wie". To wywołało sporo kontrowersji w komentarzach. Sami zainteresowani nie odnieśli się jak dotąd do tych rewelacji.

Proszę was, nie piszcie mi wiadomości, że nowa partnerka mojego eks jest w ciąży. Ja to wiem od dawna. Nie chcę być kojarzona z nikim z ich otoczenia! Przestańcie mnie informować o tym, co robią i co dzieje się w ich życiu. Taka prośba - napisała na Instagramie Magdalena Stępień.