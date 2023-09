Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przykre doniesienia dla fanów Jonas Brothers. Według informacji portalu TMZ Joe Jonas i Sophie Turner planują złożyć papiery rozwodowe. Według zagranicznych źródeł 34-latek i 27-letnia aktorka podjęli decyzję o rozstaniu. Ich relacja trwała od 2016 roku. W 2017 roku para zaręczyła się, a dwa lata później stanęła na ślubnym kobiercu. Informacja o rozwodzie była ogromnym ciosem dla fanów zakochanych. Niedawno jednak w sieci pojawił się ciekawy post. Czyżby to wszystko było jedynie nic nieznaczącymi doniesieniami?

Joe Jonas zapozował w obrączce. Fani nie wiedzą, co o tym myśleć

Plotki o rozwodzie Joe Jonasa i Sophie Turner od kilku dni regularnie pojawiają się w sieci. Wiadomość rozeszła się szczególnie w mediach społecznościowych. Zagraniczne media zarzekały się, że tajemniczy informator wyznał, że Joe rozważa najlepsze opcje dla swojej przyszłości. Muzyk miał być również o krok od złożenia dokumentów rozwodowych. Jak na razie żadne z doniesień nie zostały potwierdzone. Fani jednak twierdzą, że sam Joe przekazał pewną wskazówkę w sprawie.

Na profilu instagramowym artysty pojawiło się pewne zdjęcie. Na fotografii Jonas zapozował z... złotą obrączką na palcu. Nie da się ukryć, że biżuteria została umieszczona w centrum uwagi ujęcia. Część fanów jest przekonana, że jest to odpowiedź na krążące po sieci plotki. "Naprawdę nakłoniliście go do tego, żeby opublikował niezwykłe zdjęcie z pierścionkiem z powodu doniesień o rozwodzie" - napisała jedna z internautek. "Uciszył plotki jednym zdjęciem" - twierdzili pozostali obserwatorzy muzyka. Joe, póki co powstrzymał się od komentarza. Co o tym sądzicie? Więcej zdjęć gwiazdorskiej pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Pojawiły się plotki o tym, że Joe Jonas i Sophie Turner rozwodzą się. Co z dziećmi?

Choć rozwód Joe Jonasa i Sophie Turner nie został jeszcze potwierdzony, w sieci pojawiały się już informacje, kto zajmie się dziećmi pary. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. Według zagranicznych portali, w ostatnich miesiącach to Joe opiekował się córkami pary. Pomimo tego, że wyruszył w trasę z braćmi, dziewczynki miały być pod jego opieką. Taki stan rzeczy miałby się utrzymać po rzekomym rozwodzie. ZOBACZ TEŻ: Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się drugiego dziecka. Aktorka pochwaliła się ciążowym brzuchem na spacerze [ZDJĘCIA]