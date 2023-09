Izabela Janachowska regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze posty. Ekspertka ślubna informuje w ten sposób, co u niej słychać i pokazuje kulisy prywatnego życia. Na jej instagramowym koncie nie brakuje fotografii zrobionych podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Tym razem Janachowska postanowiła pokazać internautom, jak wygląda jej kuchnia. Pomieszczenie jest naprawdę duże i doskonale zaprojektowane. Widać w nim dbałość o najmniejszy detal. Nie ma tam miejsca na przypadek.

Izabela Janachowska pokazała, jak gotuje. Jej kuchnia jest funkcjonalna i bardzo elegancka

Najnowszy post na instagramowym koncie Izabeli Janachowskiej spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Ekspertka ślubna opublikowała serię zdjęć, na których widać jej kuchnię. Wnętrze jest naprawdę spore i robi wrażenie. Uwagę zwraca jasny, marmurowy blat, który pełni funkcję stołu. Znajduję się on w centralnym miejscu. Doskonale pasują do niego mocno udrapowane zasłony. Jedna ze ścian została zabudowana meblami na wymiar. Część z nich jest zasłonięta i doskonale nadaje się do przechowywania. Przeszklone elementy pełnią funkcję witryny i doskonale nadają się do eksponowania bibelotów. Kropką nad i są złote dodatki. Świetnie ocieplają całość i sprawiają, że we wnętrzu jest naprawdę przytulnie.

Jakie jest wasze idealne rozpoczęcie dnia? Dla mnie to śniadanie z moimi bliskimi. Pięknie podane owoce, rogaliki i herbata (...). Zarówno ja, jak i mój mąż jesteśmy estetami - lubimy otaczać się sztuką, nawet w najdrobniejszych elementach, takich jak zastawa stołowa - napisała na swoim instagramowym koncie Izabela Janachowska.

Izabela Janachowska zwraca uwagę na dodatki. Jej zastawa stołowa robi wrażenie

Kuchnia Izabeli Janachowskiej to nie tylko meble i elementy statyczne. Ekspertka ślubna zwraca uwagę także na detale, takie jak chociażby zastawa stołowa. Subtelnie zdobiony, błękitny serwis robi wrażenie i świetnie ożywia całość. W połączeniu z szarymi serwetkami nadaje odrobiny nowoczesności. Świeże kwiaty w wazonie ożywiają kuchnię i doskonale pasują do reszty. Widać tu rękę prawdziwej estetki. Więcej zdjęć kuchni Izabeli Janachowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Kuchnia Izabeli Janachowskiej Fot. instagram.com/@izabelajanachowska