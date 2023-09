Mirosław Zbrojewicz ujawnił, ile zarabia. "To jest naprawdę na granicy biedy"

Mirosław Zbrojewicz to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Mężczyzna ma na swoim koncie całkiem sporą ilość ról, dzięki którym zdobył sympatię widzów. Okazuje się jednak, że popularność i talent w jego przypadku wcale nie idą w parze z wysokim zarobkami. Zbrojewicz zdobył się na szczere wyznanie i wyjawił, ile tak naprawdę zarabia. Kwota nie należy do wysokich. Mało tego - aktor zdradził, że jest na poziomie najniższej krajowej.

W obecnych czasach temat zarobków staje się coraz bardziej dostępny i powoli przestaje być już tabu. Coraz więcej osób decyduje się otwarcie mówić o swoich dochodach. Wiele z nich po prostu przestaje się wstydzić i niepotrzebnie sądzić, że niskie zarobki wiążą się z niewystarczającymi kwalifikacjami. Mirosław Zbrojewicz dołączył do grona aktorów, którzy otwarcie mówią o tym, ile tak naprawdę zarabiają. Aktor znany z wielu kultowych ról z pewnością nie może pozwolić sobie na wiele luksusów. Przy obecnych cenach z taką kwotą na koncie naprawdę ciężko przeżyć od pierwszego do pierwszego.

Codzienna powszechność polskich aktorów to jest bieda. Ja w teatrze, po tych wszystkich latach pracy, mam cztery tysiące zł gaży – to jest na progu najniższej krajowej, zawsze (...). To jest naprawdę na granicy biedy. A ten zawód polega również na tym, że nie zawsze mamy tę pracę i mam tego świadomość, że jutro nikt może nie zadzwonić (...). Aktorzy w teatrze są na tej samej drabince, co personel sprzątający. Wszyscy inni są wyżej. Dorabiamy na spektaklach - wyznał Mirosław Zbrojewicz w rozmowie z portalem natemat.pl.

Mirosław Zbrojewicz otworzył się na temat zarobków. Okazuje się, że wcale nie jest mu łatwo

Mirosław Zbrojewicz ma to szczęście, że może sobie dorobić występując w większej liczbie spektakli. Jest on na tyle rozpoznawalny, że nie musi już zabiegać o popularność. Największą sympatię widzów zdobył jako "Grucha" z filmu "Chłopaki nie płaczą". Widzowie polubili go też za bardziej epizodyczne role. Ma ich w swoim CV naprawdę wiele. Więcej zdjęć popularnego aktora w galerii na górze strony.

