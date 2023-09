Większość osób zapewne doświadczyła komplikacji związanych z lotem w samolocie. Dla niektórych podróżujących opóźnienia linii lotniczych to już standard. Część pasażerów liczy się z tym, że w trakcie lotu może dojść do turbulencji bądź innych niedogodności. Co jednak, jeśli w trakcie podróży piloci podejmą decyzję o zawróceniu i powrocie do miejsca, z którego się wylatywało? Nie da się ukryć, że taka sytuacja nie byłaby przyjemna dla nikogo. Jaki może być powód takiego działania? Sprawdźcie sami.

Tym razem nie turbulencje. Dlaczego samolot musiał zawrócić na lotnisko?

Jakiś czas temu z Atlanty wyleciał samolot, który końcowo miał wylądować w Barcelonie. Wszystko przebiegało bezproblemowo. Aż do czasu. Mniej więcej dwie godziny po wylocie, Airbus A350 zaczął zawracać w stronę lotniska, z którego wyleciał. Powód był zaskakujący. Okazało się, że jeden z pasażerów dostał ostrej biegunki. Mężczyzna nie dobiegł do łazienki. Z tego względu piloci stwierdzili, że mają do czynienia z zagrożeniem biologicznym. Byli zobowiązani do powrotu do Atlanty, gdzie samolot został dokładnie wyczyszczony. Po kilku godzinach pasażerowie ponowie pojawili się na jego pokładzie. Dotarli do Hiszpanii z ośmiogodzinnym opóźnieniem.

Losowe sytuacje w samolocie zdarzają się częściej, niż mogłoby się to wydawać. Często niedogodności są powodowane przez pasażerów

Nigdy nie wiadomo, kiedy sytuacja losowa wpłynie na opóźnienie lotu czy problemy na lotnisku. Nie da się jednak ukryć, że czasem pewnych rzeczy da się uniknąć. Przykładowo, można dotrzeć na lotnisko wcześniej, aby mieć zapas czasu. Jakiś czas temu doszło do nietypowej sytuacji, która została nagrana i opublikowana na TikToku. Pewna para została poproszona o opuszczenie pokładu samolotu tuż przed wylotem, z uwagi na spóźnienie. Podróżujący nie tylko zachowali się niekulturalnie, ale również odmówili współpracy z pokładem. Na miejsce została wezwana policja. Ostatecznie lot był opóźniony o dwie godziny. Pozostali pasażerowie byli oburzeni.