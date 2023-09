Marta Podbioł w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została połączona z Maciejem i już od pierwszych minut, kiedy para pojawiła się w urzędzie stanu cywilnego, widzowie podejrzewali, że eksperci tym razem się nie spisali. Przypomnijmy, że Marta była pierwszą w polskiej edycji uczestniczką, która zgłosiła się do eksperymentu, będąc samotną mamą. 32-latka miała nadzieje na znalezienie miłości po nieudanym związku z tatą chłopca. Maciej niestety nie był zainteresowany Martą i z odcinka na odcinek dystans pomiędzy parą się pogłębiał. Wszystko zakończyło się spektakularną kłótnią podczas finału, która doprowadziła ostatecznie do rozwodu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Pamiętacie Martę ze "Ślubu"? Dziś ciężko ją rozpoznać. Teraz przestrzega

Podbioł po udziale w show bardzo schudła. W jednej z relacji na Instagramie zdradziła, jak udało jej się tego dokonać. Jak przyznała, jej początkowe starania nie należały do najzdrowszych. "Nie pytajcie mnie, jak schudłam, bo nie ma czym się chwalić. Nie chcę dostarczać wam głupich pomysłów. Nie było to zdrowe" - zaczęła Marta Podbioł, zanim przeszła do sedna. W dalszej części wypowiedzi zdradziła, że stawiła na weganizm. "Najpierw weganizm. Tak zwany detoks wegański Katarzyny Skrzyneckiej, który zakończył się "jojem", co też mnie czeka. A ostatnie siedem kilo w trzytygodniowym stresie, czyli z najlepszym odchudzaczem" - ironizowała. Pod koniec zaapelowała do widzów, aby odchudzali się odpowiedzialnie. "Przyczyną owego stresu się nie dzielę. Chcecie chudnąć - róbcie to z głową i najlepiej z pomocą dietetyka" - zachęciła swoich fanów Marta.

Kiedy dziewiąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Przypominamy, że dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszyła 5 września. Wraz z nowym sezonem wymieniony został skład ekspertów. Magdalena Chorzewska i Karolina Tuchalska-Siermińska same zrezygnowały z dalszego udziału, a psycholog zatrudniony do ósmej edycji został zwolniony jeszcze przed emisją w telewizji, przez co montażyści wycięli go z odcinków, a w finale pokazano... pusty fotel. Więcej o aferze pisaliśmy pod tym adresem.