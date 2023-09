3-letni Henryk Majdan rozpoczyna właśnie pierwszy etap edukacji. Rodzice zapisali go na przedszkola, a to, jak ich pociecha radzi sobie w nowym otoczeniu, możemy obserwować na Instagramie jego mamy. Pierwszy dzień w placówce zakończył się z uśmiechem na twarzy u Henia, zaś drugi był nieco problematyczny. Małgorzata Rozenek-Majdan opisała wszystko na InstaStories. Nie kryła przy tym emocji.

Rozenek-Majdan relacjonuje drugi dzień Henia w przedszkolu. "Ale masakra"

Prezenterka mówiła na Instagramie, że pierwszego dnia w przedszkolu jej najmłodszy syn był bardzo dzielny. Drugiego dnia była z kolei bardzo przejęta, gdyż chłopiec uronił kilka łez. Na początku nic na to nie wskazywało. Henio z radością żegnał się z rodzeństwem i wsiadł do auta z rodzicami. Niestety spanikował na widok przedszkola. "Ale masakra. Jak wszyscy mówią, że pierwszy dzień ok, ale potem będzie tylko gorzej, to u nas tak było, aż mnie serce boli. Henio, dopóki sobie jechał, to był w świetnym humorze, ale zaparkowaliśmy pod przedszkolem, zobaczył je i powiedział, że nie pójdzie i koniec" - zaczęła Rozenek-Majdan. Dodała, że chłopiec dostał histerii. Rodzicom pomogła pani przedszkolanka, która zajęła się Heniem. Wzięła chłopca na ręce "delikatnie, ale stanowczo". Prezenterka wraz z Radosławem Majdanem byli bardzo przejęci reakcją syna. Obserwowali z daleka, jak zachowuje się ich syn w przedszkolu, a następnie opuścili teren placówki.

Sytuacja poprawiła się, kiedy rodzice odebrali Henia z przedszkola

"Już się nie mogłem doczekać" - odparł Majdan, który jechał z żoną po syna. Rodzice pojechali odebrać Henryka trochę wcześniej, niż planowali. Okazało się, że chłopiec bawił się w najlepsze z rówieśnikami. "Tak, jak piszecie, to starzy się za bardzo wczuwają. Pojechaliśmy po Henia, a on na placu zabaw zachwycony, więc mamy z Radziem godzinkę na kawkę" - napisała Rozenek-Majdan na InstaStories. Ciekawe, jak chłopiec poradzi sobie w następnych dniach w nowym otoczeniu. Po zdjęcia Majdanów zapraszamy do galerii na górze strony.