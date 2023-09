Marcin Hakiel z całą pewnością należy do grona osób, które cenią sobie prywatność. Popularny tancerz jest aktywny w mediach społecznościowych, jednak stara się zachować pewną równowagę. Informuje o swoim życiu, lecz nie pokazuje wszystkiego. Na instagramowym koncie Hakiela pojawił się materiał zapowiadający wizytę w programie Kuby Wojewódzkiego. Wiadomość ta nie przypadła do gustu internautom. Nie zostawili oni na byłym mężu Katarzyny Cichopek suchej nitki.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek przerwała milczenie! Mówi o Hakielu i dzieciach

Marcin Hakiel zmierzył się z falą krytyki. Na jego instagramowym koncie internauci wyrazili swoje zdanie

Na instagramowym koncie Marcina Hakiela zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko po tym, jak mężczyzna opublikował materiał reklamujący udział w programie Kuby Wojewódzkiego. We wtorkowy wieczór na kanapie obok Marcina Hakiela będziemy mogli zobaczyć Caroline Derpieński, która niewątpliwie ma teraz swoje pięć minut w świecie polskiego show-biznesu. Internautom nie spodobał się jednak fakt obecności w programie kontrowersyjnego dziennikarza. Napisali oni w komentarzach, co tak naprawdę myślą. Gorzkich i szczerych słów nie brakowało. "Myślę, że niewiele stracę, gdy nie obejrzę (...). Panie Marcinie, szkoda zdzierać zelówki na drogę do takiego programu", "Ta mina nie zwiastuje nic dobrego".

Marcinowi Hakielowi puściły nerwy. Wdał się w dyskusję pod zdjęciem na Instagramie

Okazuje się, że nieprzychylne komentarze dotknęły Marcina Hakiela. Świadczy o tym fakt włączenia się do dyskusji. Tancerz odpowiedział jednemu z internautów. Zrobił to w dosadny, lecz kulturalny sposób. Powiedział, co tak naprawdę myśli. Nie przebierał w słowach.

Dziękuje za opinie, nie zgodzę się. Zawsze warto rozmawiać, wymieniać się poglądami, ideami. Każdy jest inny i to jest właśnie piękne - odpowiedział Marcin Hakiel.

Nic dziwnego, że wizyta Marcina Hakiela w programie Kuby Wojewódzkiego wywołała tak ogromne emocje. Życie uczuciowe tancerza od wielu miesięcy interesuje jego fanów. Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą blondynką. Bardzo konsekwentnie ukrywał jej twarz i starał się, aby tak zostało. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel i Caroline Derpieński u Kuby Wojewódzkiego Fot. instagram.com/carolinederpienski