Andrzej Seweryn to jeden z najwybitniejszych aktorów. Został doceniony również za granicą. Przez wiele lat mieszkał we Francji i tam rozwijał karierę. Życie prywatne artysty było równie bogate jak zawodowe. Seweryn stawał na ślubnym kobiercu aż pięć razy. Doczekał się trójki dzieci. W rozmowie z Żurnalistą opowiedział o rozwodach i relacjach z rodziną.

Zobacz wideo Polski serial "Królowa" z Andrzejem Sewerynem jako drag queen [ZWIASTUN]

Andrzej Seweryn rozwodził się cztery razy. Mówi o relacjach z dziećmi. "To wszystko było nieproste"

Andrzej Seweryn gościł ostatnio w popularnym podcaście Żurnalisty. Aktor nie unikał odpowiedzi na bardzo osobiste pytania. Przyznał, że z perspektywy czasu nie ocenia dobrze swojego postępowania. Odnosiło się to głównie do rozwodów. Artysta ma ich na koncie aż cztery. Jedną z jego żon była Krystyna Janda. Aktorka jest matką córki Seweryna, Marii. W wywiadzie został też poruszony temat relacji z dziećmi. Okazuje się, że ich wypracowanie zajęło artyście całe lata.

No właśnie to wszystko było nieproste i trwało. Dzisiaj jest wspaniale, dorośliśmy wszyscy. My się szanujemy z Marysią, Janem, Maksymilianem tworzymy dobry zespół - zdradził.

Żurnalista zapytał też, czy aktor rozważa przeprowadzkę w przypadku, gdyby nie był zadowolony z wyniku wyborów parlamentarnych. "A w życiu, ja się już raz wyprowadzałem. Przeżyłem 33 lata na Zachodzie we Francji, miałem intensywne życie, byłem szanowany, ale wiedziałem, że nie skończę tam swojego życia. Dano mi możliwość pracy w Polsce i jestem tym głęboko bardzo usatysfakcjonowany. To jest mój dom, to jest mój hymn, moja flaga, mój język" - zadeklarował.

Andrzej Seweryn miewał problemy z alkoholem. "Zawsze było, żeby się napić"

Andrzej Seweryn otwarcie przyznał też, że w przeszłości zdarzało mu się nadużywać napojów wysokoprocentowych. Dziś ma jednak zupełnie inne podejście do używek. "Alkohol na przykład, ja nigdy nie byłem poważnie zaangażowany w te sprawy, ale zdarzało się, a to jest bez sensu. To nic nie daje, to tylko niszczy narzędzie naszej pracy. Pije się dlatego, że się pije… bo jest tradycja, bo się tak robi. U mnie nigdy nie było, żeby się upić, u mnie zawsze było, żeby się napić, ale to sensu moim zdaniem nie ma" - wyznał.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002