Od połowy sierpnia na Playerze można oglądać serial kryminalny "Lipowo. Zmowa milczenia". Scenariusz produkcji został oparty na motywach powieści kryminalnej "Motylek" Katarzyny Puzyńskiej. Jedną z bohaterek w serialu jest postać grana przez Julię Konarską. Aktorka wciela się w Blankę - partnerkę miejscowego bogacza, którego gra Mariusz Bonaszewski. Co wiemy o Julii Konarskiej?

Widzowie pokochali ją za rolę w serialu "Lipowo". Kim jest Julia Konarska?

Julia Konarska to 34-letnia absolwentka studiów na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Aktorka ma za sobą role w takich filmach, jak "Miasto 44", "Bodo", "Rufus" czy "Halina Szwarc". Widzowie seriali telewizyjnych mogą ją kojarzyć z roli Adeli w "Przyjaciółkach", a warszawska publiczność z ról na deskach Teatru Ateneum. W serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" gra ważną postacią lokalnej społeczności - Blankę, żonę miejscowego bogacza. Aktorka o produkcji mówi w samych superlatywach.

Ten serial wciągnął mnie już na etapie czytania scenariusza. Jak odkładałam jeden odcinek, to już się nie mogłam doczekać, co będzie w kolejnym. Mam nadzieję, że widzom będą towarzyszyć te same emocje. Jestem ciekawa, jak zostaną zmontowane i pokazane kolejne odcinki - powiedziała dla TVN-u.

Co ciekawe, ciocią Konarskiej jest inna aktorka - Krystyna Tkacz, znana m.in. z "Dnia świra". "To jest moja druga matka - matka chrzestna. (...) Ciocia jest świetną aktorką, a do tego ma wielki dar pedagogiczny" - mówiła dla portalu Mój Wywiad w 2018 roku. Na instagramowym koncie Konarskej nie brakuje kadrów z życia prywatnego - aktorka wydaje się bardzo rodzinną osobą. Nietrudno znaleźć zdjęcia, na których pozuje z trzyletnią córką i partnerem. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć zdjęcia Julii Konarskiej.

O czym jest serial "Lipowo. Zmowa milczenia"?

Bohaterką serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" jest pisarka Weronika Nowakowska, w którą wciela się Julia Kijowska. Przyjeżdża ona do małego miasta na Kujawach, aby uciec od swoich problemów z Warszawy. Jednak w Lipowie dochodzi do morderstwa siostry zakonnej. Szef miejscowej policji, Piotr Pacek, zauważając zainteresowanie Weroniki, angażuje ją w rozwiązanie sprawy pomimo sprzeciwu innych osób. Pisarka zaczyna odkrywać tajemnice mieszkańców i zdaje sobie sprawę, że musi złamać zmowę milczenia.