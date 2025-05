Tak naprawdę wyglądają włosy Beaty Kozidrak. Od lat ukrywa je pod peruką

Znana wokalistka pokazała się światu w wielu fryzurach. Zawsze są one efektowne. Często widzimy Kozidrak w bujnych, lśniących lokach. Od pewnego czasu jednak wiemy, że artystka korzysta z peruki. Jesteście ciekawi, jak wyglądają jej naturalne włosy? Niektórzy mogą być zaskoczeni.

Kozidrak bez peruki i makijażu. Tak wyglądają jej naturalne pasma

Podczas uwiecznionych na Instagramie przygotowań wokalistki do występu w Operze Leśnej mogliśmy dostrzec, jak wygląda ona przed założeniem peruki. Widać, że jej naturalne włosy są krótsze od tych, które zazwyczaj widzimy w mediach. Kozidrak ma pocieniowane pasma do ramion. Ponadto na kadrach z Instagrama widać, jak gwiazda prezentuje się bez wyrazistego makijażu. Ma naturalnie jasną cerę, co zazwyczaj nie jest aż tak zauważalne. Po więcej zdjęć wokalistki zapraszamy do galerii na górze strony.

Kozidrak lubi szokować stylizacjami. Co na to ekspertka?

W sieci pełno publikacji dotyczących nie tylko włosów wokalistki, ale i jej ubioru. Kozidrak od lat stawia na kreatywne stylizacje, które mają swoich fanów i przeciwników. Jak na jej styl patrzy projektantka Dorota Wolff? Ekspertka postanowiła skomentować charakterystyczny strój Kozidrak, kiedy wokalistka założyła na spacer ulicami Sopotu gruby i kolorowy sweter-tunikę oraz długie kozaki z cholewkami. "Ta babka lubi czuć siebie! A odnośnie do wieku. Gdyby w takim stroju pokazała się Madonna, która jest starsza od Kozidrak, to nikogo by to nie dziwiło. Polski artysta ma z góry przechlapane, bo starsza pani pokazuje kolana i jak można w tym wieku! Zawsze mówię głośno i wyraźnie: eksponuj zalety i ukrywaj wady. Noś to, co czujesz i lubisz!" - wyznała na Facebooku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Mniej otwarci byli za to internauci, którym strój Kozidrak nie przypadł do gustu. "Tej stylizacji mówię nie, chociaż Kozidrak uwielbiam. Wydaje mi się, że niezależnie od wieku warto wyglądać elegancko, nawet jeśli jest się szaloną pop-rockmanką. Ta stylizacja jest najzwyczajniej w świecie koszmarnie brzydka… i kolana nie mają tu nic do tego" - czytamy opinie internautów.