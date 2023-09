Kris Jenner rapuje w aucie. Nagranie po koncercie Beyoncé to hit. "Ikona"

Najsłynniejsza mama-menadżerka Kris Jenner wybrała się z córkami na koncert Beyoncé w Kalifornii. To wydarzenie było absolutnie wyjątkowe i pełne splendoru, bo podczas koncertu Beyoncé świętowała swoje 42. urodziny. SoFi Stadium wypełniony był po brzegi gwiazdami. Wśród tłumu m.in. Hailey i Justin Bieber, Chris Rock, Adele, Lizzo i nie tylko najsłynniejsza mama show-biznesu, Kris Jenner, ale prawie cały klan Kardashianek. W trakcie imprezy na scenie pojawiła się legendarna amerykańska wokalistka Diana Ross, która zaśpiewała swój przebój "Love Hangover" i zaintonowała "sto lat", które natychmiast podchwycił tłum. Zabawa była tak przednia, że mama sióstr Kardashian do domu wracała w iście szampańskim nastroju.

Kris Jenner po koncercie Beyoncé. Śpiewała w aucie całą drogę do domu

Kris Jenner nie mogła ominąć finałowego koncertu Beyoncé, który był jednym z ważniejszych wydarzeń sezonu. Na imprezę zabrała narzeczonego i prawie wszystkie córki. Wśród tłumu widziano Kim, Khloe, Kylie i Kendall. Celebrytka bawiła się w sekcji VIP między innymi z mamą wokalistki, Tiną Knowles. Z pewnością słynne mamy show-biznesu mogło przybić sobie piątkę, bo doskonale poprowadziły kariery swoich córek.

Słynna "momagerka" przetańczyła cały wieczór, a po koncercie Kris Jenner wracała w doskonałym humorze. Całą drogę do domu śpiewała, i to nie jeden utwór, ale pokaźną playlistę. Ten zabawny moment trafił sieci dzięki jej córce Khloe, która rozbawiona od razu zarejestrowała popisy jej rodzicielki w aucie.

Kocham tę kobietę! Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo. Ona jest po prostu królową, skarbem narodowym, ikoną i legendą - podsumowała popisy mamy Khloe.

Ciąża Kourtney Kardashian zagrożona? Travis Barker rzucił wszystko i ruszył do domu

Niedawno media obiegła informacja, że ukochany Kourtney Kardashian, Travis Barker, musiał nagle odwołać europejską trasę koncertową swojego zespołu Blink182 z powodu "naglej sytuacji rodzinnej". Od razu spekulowano, że ciąża jego ukochanej może być zagrożona i właśnie to jest powodem jego nagłego powrotu do Stanów Zjednoczonych. Jeśli faktycznie to było powodem, to patrząc na nastrój i zachowanie mamy ciężarnej Kardashianki, wygląda na to, że jak na razie kryzysowa sytuacja została opanowana.

Pierwsze wspólne wyjście Kylie Jenner i Timothee Chalamet. Nie mogli się od siebie oderwać

Wśród córek Kris Jenner, które pojawiły się na koncercie Beyoncé, nie zabrakło też Kylie Jenner. Tego wieczoru celebrytka skupiła się jednak na kimś innym niż rodzinie. Po raz pierwszy pokazała się publicznie z Timothee Chalamet i fani nagrali parę z ukrycia. Plotki o ich romansie już od miesięcy krążą w sieci i wygląda na to, że właśnie się potwierdziły. Więcej przeczytacie tutaj.