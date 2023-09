Wiele gwiazd związanych z polskim show-biznesem z uśmiechem wspomina szkolne lata. Jednak niektóre z nich pamiętają te momenty z grymasem na twarzy i pesymistycznie o nich opowiadają. Okazuje się, że Joanna Przetakiewicz wzorową uczennicą była tylko przez chwilę. Z kolei Julia Wieniawa nie miała problemu z nauczycielami, a z koleżankami. Jak to wyglądało u innych?

Agnieszka Chylińska

Agnieszka Chylińska nie dążyła szkoły wielką miłością. Upust emocji dała na jednej z gal. W 1997 roku wywołała niemały skandal, gdy podczas odbierania nagrody Fryderyka wykrzyczała na scenie: "Nauczyciele, f**k off, nienawidzę was!". Artystka porzuciła szkołę pod koniec trzeciej klasy liceum. Od tamtej pory poświęciła się muzyce.

Magda Gessler

Magda Gessler średnio wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. "W szkole były straszne problemy. Miałam swoje ukochane przedmioty, ale na lekcji angielskiego strasznie nie lubiłam nauczycielki, nazywała się "krwawa Zdzicha"" - powiedziała restauratorka w programie Łukasza Jakóbiaka. Mało tego niegdyś zdarzyło się, że Magda Gessler przez szkołę wylądowała w szpitalu. "Wypiłam z trzy butelki neospasminy, miałam 16 lat, przyjechała karetka pogotowia, było mi zaj******e" - skwitowała.

Joanna Przetakiewicz

Jak się okazuje, Joanna Przetakiewicz była wzorową uczennicą tylko w szkole podstawowej. Później jej nastawienie diametralnie się odmieniło. "Ja się zmieniłam totalnie w wieku 12 lat. Moje ciało zaczęło się zmieniać, poczułam pierwsze kobiece hormony. Z aniołka i typowej dziewczynki, która chodziła w lakierkach, tańczyła w balecie, bawiła się lalkami i była grzeczna, zmieniłam się o 180 stopni. Zaczęłam wagarować z dnia na dzień i palić papierosy w siódmej klasie podstawowej" - opowiadała Plotkowi.

W tej samej rozmowie wyszło na jaw, że celebrytka nie zdała z klasy do klasy, a na nielubianych przedmiotach rzadko się pojawiała. Nie zdałam w pierwszej klasie liceum do kolejnej. (...) W ciągu całego roku byłam na dwóch geografiach i trzech matematykach. Nie lubiłam tych przedmiotów, w związku z czym postanowiłam w nich nie uczestniczyć" - wyznała naszemu reporterowi.

Filip Chajzer

"Filip, powiem szczerze… z WF-u miał piątkę! (…) Nie był to totalny leser. Miewał momenty słabości, jak się pojawiała książka. Przy matematyce miał nieobecny wzrok" - powiedział Zygmunt Chajzer w "Dzień Dobry TVN". Sam zainteresowany ani śni wracać pamięcią do szkolnej ławki. Okazuje się, że jeden przedmiot najbardziej spędzał mu sen z powiek. "Nie rozmawiajmy o tym, nie chce wracać do odrabiania lekcji, do matematyki, mam traumę" - dodał Filip Chajzer w tym samym wywiadzie.

Julia Wieniawa

U Julii Wieniawy sprawa prezentuje się nieco inaczej. Aktorka nie miała problemu z nauczycielami, a z koleżankami. Swego czasu na Instagramie wyznała, że te nie szczędziły jej uszczypliwości. "Przypomniały mi się moje dramy w gimnazjum, jak koleżanki potrafiły mnie tak słabo potraktować albo szydzić ze mnie lub innych na korytarzu. Dzięki Bogu, że już nie chodzę do szkoły. Dziewczyny potrafią być okrutne. Ale w sumie nie trzeba być w szkole, żeby niektóre dorosłe kobiety nadal zachowywały się jak dzieci" - napisała na InstaStories.

Aleksandra Kwaśniewska

Aleksandra Kwaśniewska niezbyt dobrze wspomina początki liceum. To właśnie wtedy jej ojciec zaczął pełnić funkcję prezydenta Rzeczpospolitej. "Ledwo poszłam do liceum, po miesiącu tata wygrał wybory i jak tata wygrał wybory, połowa tej szkoły przyszła na znak żałoby ubrana na czarno" - opowiadała w rozmowie z Magdą Mołek.

Mikołaj Roznerski

Mikołaj Roznerski do grupy wzorowych uczniów nie należał. Gdy był nastolatkiem, jego rodzicie się rozwiedli. To poniekąd wpłynęło na jego zachowanie i buntownicze nastroje. Aktor cztery razy zmieniał szkołę, zanim trafił do placówki, w której zmienił nastawienie do nauki. "Trochę rozrabiałem jako młody człowiek. Szukałem autorytetów nie tam, gdzie trzeba, z czego wynikały różne sytuacje. Na szczęście znalazłem dobrych ludzi, którzy wyprowadzili mnie na dobrą drogę" - zdradził w rozmowie z "Prestige Bag News".

