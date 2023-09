Katarzyna Skrzynecka jakiś czas temu straciła pracę w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorka wciąż występuje jednak w teatrze i angażuje się w kolejne projekty. Gwiazda znalazła się także w obsadzie piątej części komedii "Kogel-mogel". Nie zaniedbuje również mediów społecznościowych. Niedawno artystka wybrała się z całą rodziną do Grecji. Na bieżąco relacjonuje wakacje na Instagramie. Pod jednym ze zdjęć pojawił się nieprzyjemny komentarz. Internautka zarzuciła aktorce ingerencję w urodę.

Katarzyna Skrzynecka powiększyła usta? Tak twierdzi "fanka". Aktorka odpowiedziała

Katarzyna Skrzynecka prowadzi bardzo popularny profil na Instagramie. Aktorka zgromadziła tam już ponad 200 tysięcy obserwujących. Gwiazda często posądzana jest przez internautów o stosowanie filtrów upiększających. Ostatnio jednak "fanka" zarzuciła artystce korzystanie z bardziej radykalnych rozwiązań. "Po co pani robiła te usta?" - pytała. Komentarz nie spodobał się artystce. Postanowiła natychmiast odpowiedzieć nietaktownej obserwatorce.

No niestety, nie zgadła pani. Nie "zrobiłam sobie" ust i nigdy nie "zrobię" - odpowiedziała.

W obronie aktorki stanęły fanki, które również zareagowały na obcesowy komentarz. "A od kiedy to pani Kasia musi komukolwiek się tłumaczyć? Jakim trzeba być bezczelnym i bez kultury, żeby uważać, że gdyby nawet zrobiła cokolwiek z wyglądem, to ma obowiązek z tego się spowiadać", "Serio? Po co pani zadaje takie pytania", "Pani Kasiu, wspieram panią. To, co inni mówią o nas, świadczy o nich. Nigdy o nas" - pisały internautki.

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski znów razem wystąpią. "Bardzo sympatyczna formuła"

Katarzyna Skrzynecka uchyliła niedawno rąbka tajemnicy na temat jednego ze swoich nowych projektów. Początkowo plotkowano, że ona i Piotr Gąsowski szykują się na powrót do Polsatu. Okazało się jednak, że chodzi o coś zupełnie innego. "Tej wiosny kanał Kino Polska zaprosił Piotra i mnie gościnnie do zrealizowania serii scen komediowych, będących oprawą dla kilku odcinków nowego programu prezentującego najlepsze występy polskich kabaretów. W każdej kolejnej serii odcinków gościć będą kolejne pary lubianych aktorów. Nie, nie jesteśmy prowadzącymi! Jesteśmy aktorami serii zabawnie napisanych scen i komediowych dialogów. Bardzo sympatyczna formuła" - poinformowała na Instagramie aktorka.