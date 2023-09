Już od dawna zagraniczne media spekulowały, że Kylie Jenner i aktor Timothee Chalamet są parą. Informacje o ich romantycznych schadzkach wypłynęły dzięki informatorowi bloga DeuxMoi. "Uwaga, ogłoszenie! Różne źródła powiedziały mi, że Timmy ma nową dziewczynę i jest to... Kylie Jenner" - napisano na blogu. Sami łączącą ich relację długo utrzymywali w tajemnicy i nie pokazywali się razem publicznie. Błyszczący Range Rover celebrytki zaparkowany pod domem aktora tylko podsycał plotki. Niedawno na Instagramie Timothee pojawiła się seria zdjęć zrobionych w ogrodzie z tłem łudząco przypominającym to, ze zdjęć jednej z sióstr Jenner. "Czuję, że to Kylie zrobiła te fotki" - skomentował jeden z fanów. To już koniec domysłów, bo para po raz pierwszy pokazała się razem. Kylie i Timothee wybrali się razem na koncert Beyoncé, gdzie nagrano ich z ukrycia. Co ciekawe największe poruszenie wśród fanów wywołało coś zupełnie innego, niż ich relacja.

Kylie Jenner i Timothee Chalamet poszli razem na koncert Beyoncé. Fani zwrócili uwagę na pewien szczegół

Kylie Jenner i Timothee Chalamet mieli poznać się w styczniu na pokazie mody Jeana-Paula Gaultier. Potem widziano ich na imprezie Vanity Fair, która towarzyszyła oscarowej gali, ale wtedy nie pozowali razem do zdjęć. Właśnie sfotografowano ich po raz pierwszy razem, od kiedy w mediach pojawiły się plotki o ich gorącym romansie. Para wybrała się na koncert Beyoncé odbywający się w ramach Renaissance tour w Kalifornii. Koncert był wyjątkowy, bo zbiegł się z 42. urodzinami wokalistki.

Kylie i Timothee bawili się w sekcji dla VIP-ów. Jeden z fanów zdołał nagrać ich razem i wideo już krąży po sieci. Co ciekawe, większe emocje wśród widzów wywołał papieros w dłoni aktora, niż ich pierwsze wspólne ujęcia.

Kto jeszcze pali papierosy w 2023 roku? To obrzydliwe.

Jest mi bardziej smutno z powodu jego palenia niż tego, że plotki o romansie z Kylie Jenner się potwierdziły.

Dlaczego on w ogóle pali w środku stadionu i strzepuje popiół na ludzi znajdujących się pod nimi? - czytamy w komentarzach.

Kylie Jenner i Timothee Chalamet przyłapani razem. Fani mają jedna "ale"

Po zapoznaniu się z komentarzami fanów pod nagraniem z randki Kylie Jenner i Timothee Chalamet można jednoznacznie stwierdzić, że ta relacja nie ma zbyt wielu kibiców. Nawiązano też do dzieci celebrytki. Kylie ma pięcioletnią córkę Stormi i syna Aire, który niedawno skończył rok. I to właśnie z ich ojcem, Travisem Scottem, niedawno zakończyła relację. Jak fani widzą rolę aktora w tej rodzinnej układance? "Ten chłopczyk nie wygląda, jakby był gotowy na ojcostwo" - stwierdził jeden z fanów Jenner.