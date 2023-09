5 września 1994 roku polscy widzowie po raz pierwszy zobaczyli "Modę na sukces". Kultowa opera mydlana o losach Forresterów przez lata emitowana była na TVP1, ale zniknięcie z publicznej polskiej stacji nie oznacza, że serial się skończył. Nowe odcinki do dziś są kręcone w USA (nakręcono ich już ponad 9100), a obecnie oglądać je można w naszym kraju w telewizji Red Carpet. Z początkowych lat serialu w produkcji ostali się tylko oryginalni odtwórcy roli Brooke (Katherine Kelly Lang) i Erica (John McCook). Reszta aktorów znudzona niekończącymi się zdradami i intrygami, w pewnym momencie podziękowała za udział. Sprawdziliśmy, co dziś u nich słychać.

Susan Flannery (Stephanie Forrester)

Z "Modą na sukces" nierozerwalnie kojarzy się główna prowokatorka wszystkich intryg, czyli Stephanie Forrester. Susan Flannery wcielała się w nią od samego początku serialu, czyli 1987 roku. Jednak w 2012 roku powiedziała "stop". Miała wtedy 73 lata i zamarzyła o spokojnej emeryturze. W wywiadach mówiła, że na nią zasłużyła. Plotkowano, że w jej decyzji duży udział miały pogłębiające się problemy zdrowotne czy odejście jej serialowego syna, Ridge'a (Ronn Moss). Ponoć aktorka od dłuższego czasu skarżyła się produkcji na pogarszający się scenariusz i fakt, że ważni bohaterowie stali się tłem do różnych wydarzeń w fabule z mniej istotnymi postaciami. 31 lipca skończyła 83 lata, a świat Forresterów jest dla niej zamkniętym rozdziałem. Z serialu utrzymuje jedynie kontakt z Ianem Buchananem, czyli serialowym doktorem Warwickiem, który często ją odwiedza, zamieszczając w internecie zdjęcia z ich spotkań. Mieszka w Santa Barbara w Kalifornii.

Susan Flannery z serialu 'Moda na sukces' - kiedyś i dziś Fot. youtube.com/@boldandbeautiful / instagram.com/ian.buchanan

Ridge Forrester (Ronn Moss)

Ronn Moss zasłynął w show-biznesie dzięki roli Ridge'a Forrestera - syna Stephanie Forrester i Massima Marone'a (przez lata wydawało się, że jego ojcem biologicznym jest Eric Forrester, bo Stephanie zataiła fakt zdrady). Jego bohater słynął z mieszania w głowie kobietom i wiecznego schodzenia się i rozchodzenia, a to z Brooke (Katherine Kelly Lang), a to z Taylor (Hunter Tylo). Od 2012 roku nie ma go już w "Modzie na sukces". Obecnie skupia się na muzyce i śpiewaniu. W kwietniu udzielił wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Dowiedzieliśmy się z niego, że od kiedy nie jest Forresterem, stracił kontakt z innymi aktorami, z którymi 25 lat pracował na jednym planie filmowym. Opowiedział też, że w okresie największej popularności jedna z kobiet z Australii wytatuowała sobie jego twarz na udzie, co go trochę przeraziło. "Przez wiele lat udawało nam się spotykać, ale od kiedy nie gram w "Modzie na sukces", każde z nas poszło swoją ścieżką. Ja na przykład za kilka dni wybieram się do Europy, by grać koncerty. Przykro mi to stwierdzić, bo naprawdę za nimi tęsknię. Byliśmy jak jedna wielka rodzina. Nie tęsknie za pracą, ale za ludźmi w nią zaangażowanymi" - powiedział Ronn Moss w polskiej telewizji. W marcu skończył 71 lat.

Ronn Moss z serialu 'Moda na sukces' - kiedyś i dziś Fot. youtube.com/@boldandbeautiful / instagram.com/ronnmoss

Hunter Tylo (Taylor Hayes Forrester)

Hunter Tylo, czyli doktor Taylor Hayes Forrester również nie ma już w "Modzie na sukces". Gdy kilka lat temu definitywnie rozstała się z serialem, zapadła się pod ziemię. Zawiesiła swoje konta na portalach społecznościowych i przestała pojawiać się publicznie i udzielać wywiadów. To nie pierwsza taka sytuacja w jej życiu. Wcześniej aktorka zniknęła z przestrzeni publicznej aż na cztery lata. Po powrocie mówiła, że miało to związek z jej mężem - Gerssonem Archillą, który się nad nią znęcał fizycznie i psychicznie. Nazywała go wprost zwyrodnialcem. Mężczyzna miał też odizolować ją od ludzi i zabronić pracować. "Moim szczerym życzeniem jest zacząć edukować kobiety w temacie nieuczciwych i chorych związków. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jakie są oznaki tych rzeczy: emocjonalny szantaż, znęcanie się, słowne obrażanie, groźby, kontrolowanie znajomości, izolowanie od dzieci i wiele, wiele więcej" - pisała aktorka.

Hunter Tylo z serialu 'Moda na sukces' - kiedyś i dziś Fot. youtube.com/@boldandbeautiful / facebook.com/hunter.tylo.773

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan)

W "Modzie na sukces" cały czas można oglądać za to Katherine Kelly Lang (jest w niej od pierwszego odcinka). Choć od dawna serialowa Brooke nie jest w centrum wydarzeń, żyje głównie losami dzieci i jej romanse nie są już tak oburzające jak w przeszłości (przypomnijmy, że ma na swoim koncie spanie z mężem własnej córki i urodzenie mu dziecka!), to cały czas goni za Ridgem, którego już gra inny aktor (Thorsten Kaye). Serial o Forresterach w którym ma na koncie najwięcej romansów, ślubów i rozwodów, nie jest już jej jedynym źródłem zarobku. Od kilku lat prowadzi z partnerem sklep w Beverly Hills z galanterią skórzaną. W 2023 skończyła 62 lata.

Katherine Kelly Lang z serialu 'Moda na sukces' - kiedyś i dziś Fot. youtube.com/@boldandbeautiful / instagram.com/katherinekellylang