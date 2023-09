Dominika Skoczylas pochodzi z Buska-Zdroju. Aktorka urodziła się w 1990 roku. Jest absolwentką Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie - Filii we Wrocławiu. Przed "Lombardem" mogliśmy zobaczyć ją w epizodycznych rolach, m.in. w "Pierwszej miłości" czy w "Na Wspólnej". Miała również okazję pokazać się na dużym ekranie, w "Dziewczynach z Dubaju". Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej dopiero rola Andżeliki w serialu TV Puls. Aktorka zyskała wielu fanów dzięki produkcji "Lombard. Życie pod zastaw". Na ekranie przyciąga uwagę talentem i olśniewa urodą. Więcej zdjęć Dominiki znajdziesz w galerii na górze strony.

Dominika Skoczylas długo walczyła o główną rolę w serialu

Aktorka często pojawiała się w znanych serialach, takich jak: "Na sygnale", "Komisarz Alex" czy "Na dobre i na złe", ale grała tylko mało znaczące, epizodyczne role. W 2017 roku wszystko się zmieniło. Skoczylas dołączyła do obsady nowego serialu TV Puls, "Lombard. Życie pod zastaw" i stała się jedną z ulubienic widzów. Fani programu oszaleli na punkcie serialowej Andżeliki. Zwracali uwagę nie tylko na to, że aktorka świetnie poradziła sobie z przedstawieniem swojej postaci, ale podkreślali również to, że na ekranie olśniewa urodą. Gwiazda TV Puls zyskuje coraz więcej obserwujących w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowymi zdjęciami z planu i poza nim. Prywatnie jest zapaloną biegaczką, a ekipa z planu trzyma za nią kciuki. Aktorka planuje start w maratonie.

"Lombard. Życie pod zastaw". O czym jest serial?

Bohaterami produkcji są: właściciel lombardu, jego rodzina, pracownicy oraz klienci. Widzowie poznają niezwykłe losy ludzi, którzy z różnych przyczyn musieli zawitać do tytułowego lombardu. Nie zabraknie silnych emocji i historii rodem z filmów kryminalnych. Pierwszy odcinek nowego sezonu został wyemitowany 4 września o godz. 19.00. Kolejne odcinki będą pokazywane w poniedziałki, tak jak miało to miejsce przy poprzednich sezonach. Gościnnie pojawią się m.in. Małgorzata Potocka i Marek Kaliszuk. ZOBACZ TEŻ: Henryk Gołębiewski pojawił się na festiwalu z córką. Widzowie mogą ją kojarzyć z popularnego paradokumentu