Dorota Szelągowska jest mamą dwójki dzieci, 21-letniego Antoniego i czteroletniej Wandy. Syn prezenterki dwa lata temu rozpoczął studia na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Od jakiegoś czasu coraz częściej gości też w mediach. Ostatnio wziął udział w sesji dla polskiego "Vogue’a". Zdjęcia zrobiły wrażenie na internautach.

Syn Doroty Szelągowskiej niczym gladiator w sesji dla Vogue’a. Fani: Piękny i zdolny

Kariera Antoniego Sztaby nabiera rozpędu. Syn projektantki wnętrz ma już na swoim koncie kilka ról filmowych i serialowych. Występuje także w teatrze. Ostatnio można go oglądać w głośnej produkcji "Lipowo. Zmowa milczenia", serii inspirowanej powieścią Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". Ostatnio młody aktor pochwalił się kolejnym sukcesem. Antoni wziął udział w sesji dla polskiego "Vogue’a". Syn Szelągowskiej pozuje w zbroi gladiatora. Wewnątrz czasopisma znajdziemy także wywiad z aktorem.

A jak sobie kupicie wrześniowe wydanie, to można tam przeczytać, co sobie tam myślę i co czasem robię, i jedno z tych zdjęć też - zachęcał do nabycia magazynu.

Antoni Sztaba nie zapomniał podziękować też ekipie pracującej przy realizacji sesji. Zdjęcia spodobały się internautom, którzy zasypali syna projektantki komplementami. "Piękny i zdolny", "Uwielbiam te foty", "Ale cudowne" - czytamy w komentarzach.

Szelągowska zapewnia, że nie pomogła synowi w karierze. "Po prostu jest zdolny"

Antoni Sztaba stawia coraz śmielsze kroki w show-biznesie. Dorota Szelągowska nie ukrywa, że sukcesy syna napawają ją dumą, zapewnia jednak, iż jej pociecha wszystko osiągnęła sama. "Nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia. Po prostu jest zdolny i jestem z niego taka dumna" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Projektantka wnętrz zdradziła także, jak wyglądają ich relacje. "On wie, co robię ja, ja wiem, nad czym on pracuje. Ale to odrębne życia dwojga dorosłych ludzi. Antoni studiuje poza Warszawą. Kocham go najbardziej na świecie. Jeśli jednak chodzi o nasze relacje, nie jest tak, że mamusia usycha z tęsknoty za synkiem" - stwierdziła.