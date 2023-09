Paweł Deląg karierę zaczynał w 1993 roku. Od tamtej pory czekało go już pasmo sukcesów. Na stałe zapisał się na kartach polskiej kinematografii dzięki roli Marka Winicjusza w kinowej i telewizyjnej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "Quo Vadis?". Tak dobrze jak w aktorstwie, nie szło mu jednak w życiu prywatnym. Media uwielbiały rozpisywać się o jego związkach, choć sam aktor twierdził po latach, że zbyt wiele relacji jest mu po prostu przypisywanych.

Paweł Deląg znów jest zakochany. Mówi o szczęściu

W ostatnich latach jednak znacznie mniej mówiło się o życiu uczuciowym Pawła Deląga. Będąc gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski" artysta otworzył się jednak na temat prywatnych relacji. Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zapytali, kiedy ostatnio był zakochany, aktor próbował uniknąć odpowiedzi. W końcu jednak przyznał, że ma partnerkę. Dziennikarze drążyli temat i zapytali też, czy jest szczęśliwy.

Myślę, że tak - odpowiedział aktor.

Wszystkie kobiety Pawła Deląga. Czy aby na pewno?

Aktor swoją pierwszą wielką miłość, aktorkę Katarzynę Gajdarską poznał jeszcze na studiach. Był z nią związany przez trzy lata, owocem tego związku jest syn Paweł, który urodził się w 1992 roku. Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja. W kolejnych latach media rozpisywały się o jego romantycznych relacjach z Marią Seweryn, Katarzyną Skrzynecką (1996), Bogną Sworowską (2000–2002), Violettą Kołakowską (2002−2003), Elizą Ryciak (2003), Patrycją Markowską (2003–2005), Agnieszką Harlą (2005–2006), Marie Mouté (2007–2008), Agnieszką Sienkiewicz (2008), Jolantą Borowiec (2009), Emmą Kiworkową-Rączkowską (2009–2016), Dominiką Kulczyk (2016) i Ewą Misiak (2018).

Katarzyna Skrzynecka spotykała się z Pawłem Delągiem w 1996 roku tylko przez chwilę, ale była to dość intensywna relacja. Para rozstała się w zgodzie. Celebrytka nawet zaprosiła Pawła Deląga na swój ślub ze Zbigniewem Urbańskim. Bogna Sworowska poznała Pawła Deląga niedługo po śmierci swojego narzeczonego, w 2000 roku. Rozstali się jednak po dwóch latach, ponieważ modelce było bardzo trudno zbudować nową relację po poprzednich, trudnych wydarzeniach. Deląg ponoć długo tego żałował. Najbardziej znana relacja, z Patrycją Markowską, skończyła się po dwóch latach, od 2003 roku do 2005. Para chętnie pokazywała się razem na imprezach i nie szczędzili sobie czułości. "Wydaje mi się, że prawdziwe zakochanie zdarza się raz, może dwa razy w życiu. Że myślisz "nerkę wyjmę", "dam się zastrzelić", "nie wyobrażam sobie życia bez ciebie". To jest naprawdę potem ciężki nokaut, kiedy się okazuje, że nie" - przyznał w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.