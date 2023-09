Serialowy Rafalski z "Klanu" przez prawie osiem lat był singlem. Wszystko zmieniła Jolanta, jego aktualna partnerka, z którą niedawno zdecydował się zaręczyć. Aktor oświadczył się partnerce po zaledwie trzech miesiącach znajomości, co wywołało niemałe poruszenie w mediach. Z poprzednich relacji aktor "Klanu" ma trójkę dzieci. Jak pociechy aktora zareagowały na wieść o nowym związku ojca i jego zaręczynach?

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska o młodych wokalistkach. Największą jej uwagę przykuwa Sara James

Dzieci Borkowskiego poznały jego narzeczoną. Taka była ich reakcja na oświadczyny

Nowa ukochana przyniosła aktorowi poczucie bezpieczeństwa. Borkowski bardzo przeżył bowiem śmierć żony Magdaleny. Przez długi czas nie mógł znaleźć szczęścia w miłości. Dziś wiemy, że serce Borkowskiego jest zajęte przez Jolantę, którą polubiły pociechy aktora. "Dzieci zareagowały bardzo dobrze, cała trójka, jak pojechałem do Krakowa z pierścionkiem, czekały przy telefonach. Obiecałem im, że jak tylko poznam odpowiedź Joli, dam im znać, czy jest ok. Oni nawet na Facebooku utworzyli taką grupę, by jednocześnie dostać informację. Było to bardzo urocze, jestem im wdzięczny za to, że dbają o ojca i nie chcą, żeby był sam" - mówił aktor w rozmowie z "Faktem". Dodał ponadto:

Dzieci bardzo pozytywnie odebrały Jolę, czekają na każdy jej przyjazd. Odczuwam wielką wdzięczność, widzę, że ta praca, moja uwaga kiedy byliśmy tu sami, a oni jej wtedy najbardziej potrzebowali, bo Madzia miała osiem lat, Jacek jedenaście, gdy zmarła żona, przyniosła efekty. Ich zachowanie teraz odczytuję jako rodzaj podziękowania za te lata, gdy sam musiałem się o wszytko troszczyć.

Koziejowska była z Borkowskim. Jakie mają dziś relacje? kapif

Jacek Borkowski mówi o tym, co jest dla niego priorytetem

Wiele osób może pomyśleć, że nowa miłość aktora jest dla niego najważniejsza. Borkowski będąc w związku, nie zapomina o pociechach, co przyznał we wspomnianym wywiadzie. "Przyznam szczerze, że wiele rzeczy mogę robić jednocześnie, ale dzieci od zawsze były na pierwszym miejscu, były priorytetem. Praca, zainteresowania były na drugim miejscu. Dzieci zawsze były najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego niż one, ja bez tego nie mógłbym funkcjonować" - dodał aktor. Po więcej zdjęć Borkowskiego zapraszamy do galerii.