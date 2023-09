Na ten moment fani "Love Island" czekali od kilku miesięcy. Ich ulubione show randkowe w końcu wraca w nowym wydaniu. To właśnie w willi uczestnicy będą mieli okazję nawiązywać relacje i budować związki, które być może przy odrobinie szczęścia przetrwają po programie. Niestety, jeszcze przed emisją pierwszego odcinka pojawiły się problemy. Został przesunięty aż o godzinę.

Zobacz wideo "Love Island". Nowe mieszkanki na wyspie porządnie namieszają

"Love Island". Widzowie oburzeni przesunięciem premiery odcinka

Tuż po emisji pierwszego odcinka "Doda. Dream show" widzowie Polsatu wyczekiwali kolejnej premiery. Ich ulubione show randkowe "Love Island. Wyspa miłości" miało wrócić na antenę z nowym, ósmym sezonem. Zamiast tego zobaczyli odcinek zupełnie innego serialu. W sieci rozpętała się prawdziwa burza, a produkcja wydała oświadczenie na Instagramie, z którego dowiedzieliśmy się, że fani muszą zaczekać dodatkową godzinę.

Kochani, dziś "Love Island wyjątkowo o 22:00. Trwa live z Karoliną Gilon, dołączajcie koniecznie - czytamy na Instagramie.

Nie uspokoiło to jednak widzów. W komentarzach pisali, że to żenująca wpadka. Sugerowali nawet, że Polsat mógł mieć na celu promowanie nowego serialu. "Słaba próba wypromowania nowego serialu, ale no cóż.", "Za tę wpadkę, to przynajmniej powinno być bez reklam.", "Ale wtopa!", "A może docelową zagrywką? Niby tak przypadkiem premiera nowego serialu. Żenada." - czytamy w komentarzach.

"Love Island". Znani są pierwsi uczestnicy ósmej edycji

Przez wyspę miłości na przestrzeni najbliższych tygodni przewinię się mnóstwo uczestników, którzy będą próbowali nawiązać trwałe relacje. Wiadomo, że w tym gronie znalazła się między innymi 21-letnia Laura, która jest tarocistką i interesuje się rozwojem osobistym. Oprócz tego powitamy Karolinę, zawodniczkę MMA, która szuka szczerego mężczyzny. Produkcja zdradziła również, że poznamy Weronikę, która jest kosmetolożką oraz wokalistkę Lori.

W męskiej częściej islanderów, póki co znajdują się Adam, który jest kierowcą tira oraz Arek, doradca klienta. W show nie mogło zabraknąć trenera personalnego, jest to Mateusz. Na wyspie zamieszka również strażak Bartek i spedytor Armin. Zdjęcia z poprzednich edycji "Love Island" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.