Telewizja Puls zaprosiła na imprezę ramówkową wiele znanych osobistości. Na czerwonym dywanie nie zabrakło polskich aktorów, influencerów, a nawet sportowców. Jesteście ciekawi, co założyła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Arkadiusz Tańcula czy Qczaj? Nie zapomnijcie zajrzeć do naszej galerii po więcej zdjęć z imprezy ramówkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Qczaj nabija się z Chodakowskiej. "Nie wiem, co w tym odkrywczego"

Ramówka TV Puls. Małgorzata Ostrowska-Królikowska w granacie, a Qczaj z dekoltem

Znana aktorka z uśmiechem na twarzy pozowała do zdjęć na ramówkowej imprezie. Małgorzata Ostrowska-Królikowska pojawiła się tego wieczoru w granatowym komplecie, złożonym z marynarki i spodni z szeroką nogawką. Do tego założyła biały, luźny T-shirt i otrzymała w ten sposób prostą, ale elegancką stylizację, którą przełamała różowymi szpilkami. Tego wieczoru założyła okulary przeciwsłoneczne i chętnie uśmiechała się do reporterów. Co z kolei wybrał Qczaj? Ceniony trener fitnessu założył zwiewną koszulę i spodnie we wzorze moro. Jak wam się podobają wymienione stylizacje?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska KAPiF.pl

Nie zabrakło również zawodników freak fightów. Na czerwonym dywanie był Trybson z żoną i Arkadiusz Tańcula

Trybsonowie przybyli w eleganckich kreacjach. Paweł Trybała postawił na całkowicie czarny look, zaś jego partnerka założyła białą mini z koronkowym akcentem. Uwagę w wyglądzie influencerki skupiały jej długie, blond włosy, które zakręciła z okazji wieczornego wyjścia. Przeważnie widzimy Elizę Trybałę w wyprostowanych pasmach. Dużym zainteresowaniem fotoreporterów cieszył się także Arkadiusz Tańcula, który dwa dni przed ramówką stoczył pojedynek na łamach federacji Fame MMA. Znany freak fighter wygrał wówczas starcie wieczoru. Po kilku rundach pokonał znanego freak fightera, Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Tańcula pojawił się następnie na czerwonym dywanie w czarnym smokingu. Co ciekawe, nie widać po nim śladu sobotniego pojedynku. Z uśmiechem na twarzy pozował do zdjęć na ściance. Kto jeszcze pojawił się na imprezie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.