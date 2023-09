Na profilu aktorki znajdziemy mnóstwo humorystycznych filmików, które trafią do ogromnego grona odbiorców - to między innymi za sprawą poczucia humoru zgromadziła ona 805 tys. obserwatorów. Fani Halejcio dają o sobie znać w komentarzach pod jej postami. Przeważnie gwiazda dostaje od internautów wiele ciepłych słów, natomiast tym razem otrzymała kilka krytycznych głosów. Co dokładnie zawarła w najnowszym filmie?

Halejcio z kolejnym "żartem" na Instagramie. W komentarzach burza

"Jutro wreszcie nadchodzi ten długo wyczekiwany dzień - kiedy dzieci wracają do szkoły i dom staje się strefą wolności! Popraw humor przyjaciółce, która również odzyskuje wolność, oddając pociechę do klasy. #BackToSchool [powrót do szkoły - przyp. red.]. Najwspanialszy dzień w roku" - napisała aktorka pod najnowszą rolką, w której wzięła udział z rodziną. W filmiku widzimy, jak Halejcio z partnerem żartobliwie przygotowują pociechę do wyjścia z domu w pierwszy dzień szkoły. Para pokazała między innymi "rzucanie" w dziecko kanapkami, oblewanie wodą i charakterystyczne wykopanie z posesji, na co zwrócili uwagę internauci. "Wiem, że żart, ale ten kopniak w dziecko nie do końca śmieszny", "Z tym rzucaniem w dziecko i kopaniem na końcu. Hmmm... Chyba mam inne poczucie humoru" - czytamy w komentarzach. Inni obserwatorzy doceniają kreatywność Halejcio.

Kochani rodzice, wyjmijcie kije z... Każdy tu udaje świętego rodzica. Mnie to rozbawiło, sama mam syna w trzeciej klasie i mamy podobne żarty - oznajmiła jedna z fanek.

Dziś Halejcio śledzą tysiące na Instagramie. Jak do tego doszła?

"Determinacja, ciężka praca, poświęcenie i oczywiście jakaś część talentu. Bo bardzo dużo jest zdolnych ludzi, jest dużo zdolniejszych aktorek ode mnie, które kończą szkołę, poświęcają życie, a gdzieś tam to nie idzie, bo musi być wiele czynników [spełnionych - red.]. Ja zawsze uważałam, że jestem bardzo pracowita. Jak czegoś nie potrafiłam, to starałam się ciężką pracą do tego dojść" - tak mówiła o kulisach swojego sukcesu aktorka w rozmowie z nami.