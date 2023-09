Michał Wiśniewski słynie z bogatego życia uczuciowego. Piosenkarz żenił się pięć razy. Jego obecną wybranką jest Pola Wiśniewska. Małżonkowie doczekali się dwóch synów. Oboje mają także dzieci z poprzednich związków. Rodzina lidera Ich Troje jest więc naprawdę duża. Wokalista stara się utrzymywać dobre relacje z byłymi partnerkami. Z jedną z nich wystąpił ostatnio na scenie.

Michał Wiśniewski i Anna Świątczak znowu razem. Zrobili fanom niespodziankę

Anna Świątczak była trzecią żoną Michała Wiśniewskiego. Przez wiele lat występowała jako wokalistka Ich Troje. Para doczekała się dwóch córek - Etiennette i Vivienne. Niestety, po pięciu latach małżeństwa doszło do rozstania. Pomimo iż nie przebiegło ono w pokojowej atmosferze, dziś ekspartnerów łączą poprawne relacje. Wiśniewski i Świątczak postanowili dogadać się dla dobra dzieci. Ich starsza pociecha poszła w ślady rodziców i również zajęła się muzyką. Często towarzyszy ojcu na scenie. Wystąpili razem także podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. Ostatnio fanów wokalisty spotkała niemała niespodzianka. Podczas koncertu na Złazie Górskim lider Ich Troje zaśpiewał razem z byłą żoną. Artyści wykonali piosenkę "Zawsze z tobą chciałbym być". Zgromadzona publiczność nie kryła zachwytu niespodziewanym duetem.

Michał Wiśniewski i Anna Świątczak Instagram/m_wisniewski1972

Michał Wiśniewski szczerze o kolejnych dzieciach. "Miejmy nadzieję"

Michał Wiśniewski jest ojcem szóstki pociech. Najstarsze z nich, Xavier i Fabienne są już pełnoletni. Jakiś czas temu Michał Wiśniewski udzielił wywiadu reporterce Plotka. Dziennikarka zapytała wokalistę, czy planuje kolejne dzieci. Lider Ich Troje dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza już powiększać rodziny. Przyznał także, że z wiekiem czerpie coraz więcej radości z ojcostwa. "Dbamy tak samo o szóste, jak pamiętam, dbałem o pierwsze. Myślę, że im rodzic jest starszy, tym bardziej sobie ceni to tacierzyństwo czy macierzyństwo. To należałoby mam zapytać, bo mamy są na tym punkcie trochę "zboczone" i nadopiekuńcze. Ze mną jest bardzo podobnie" - zdradził.