Nie każdy wie, że Dawid Woliński ma córkę. Oliwia ma już 27 lat i nie poszła w ślady ojca

Dawid Woliński zdobył rozgłos i popularność jako juror w "Top Model". Od lat jest jednak również projektantem, a jego stroje uwielbiają i cenią polskie gwiazdy. Dawid Woliński jest aktywny w social mediach, gdzie chętnie wrzuca zarówno zawodowe, jak i prywatne kadry, jednak nie afiszuje się kulisami swojego życia prywatnego. Nigdy nie wiadomo, czy jego serce jest zajęte, czy może wiedzie życie singla. Nie każdy też z pewnością wie, że Dawid Woliński ma 27-letnią córkę Oliwię. Co o niej wiemy?

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Woliński zadecydował, że zostanie projektantem w 8 klasie szkoły podstawowej. "Pani wysłała mnie do psychologa"

Dawid Woliński ma córkę. Oliwia ma już 27 lat i nie robi kariery w świecie mody

Dawid Woliński został ojcem, gdy miał 19 lat. Na świat przyszła wtedy jego córka Oliwia, owoc jego związku z niejaką Barbarą. Para nigdy nie zdecydowała się na kontynuowanie swojego związku i ślub. Projektant jednak zawsze dbał o relacje ze swoją pociechą. Nieraz zdarzyło się, że zabrał ją ze sobą na pokaz mody. Kiedyś chętnie pokazywał też jej zdjęcia na instagramowym profilu, ale ostatnio fotografie zniknęły. Najwyraźniej Dawid Woliński jeszcze pilniej postanowił strzec swojej prywatności.

To jednak nie oznacza, że nie mówi o córce. Choć Oliwia nie nosi jego nazwiska, odziedziczyła po nim zamiłowanie do tworzenia i sztuki, o czym Dawid Woliński chętnie opowiada. "Oliwia zajmuje się swoją pasją, czyli tym, co kocha. Zawsze była niezależna. W stu procentach szanuję jej wybory. Zawsze ją wspierałem. Oliwia kocha garncarstwo. Formy, które tworzy, są bardzo nowoczesne. Mam kilka zdjęć prac, które robiła. Kocham ją za to, bo widzę, ile pasji i radości sprawia jej to zajęcie. Artystyczną iskierkę odziedziczyła po mnie" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Oliwia nie poszła w ślady taty, ale ukończyła ASP na wydziale ceramiki. Lubi też stylizować paznokcie, czym chętnie chwali się na swoim instagramowym profilu. To jednak nie jest jedyny talent 27-latki. "Lubi rysować, malować, robić zdjęcia... Ma zdolności manualne do takich maleńkich rzeczy. Uwielbia robić paznokcie" - mówił Dawid Woliński w rozmowie z serwisem PrzeAmbitni.pl.

Z kolei w rozmowie z nami Dawid Woliński przyznał, że jego córka ma delikatny charakter. Przez to mogłaby nie odnaleźć się w świecie show-biznesu, gdyby zechciała w nim zaistnieć. "(...) Jest wrażliwą, delikatną osobą. Ten świat, w którym ja się obracam, wymaga osób z dużo twardszym charakterem niż Oliwia" - powiedział Dawid Woliński Plotkowi.