Małgorzata Rozenek ma trzech synów: 17-letniego Stanisława i 13-letniego Tadeusza ze związku z Jackiem Rozenkiem oraz trzyletniego Henryka ze związku z Radosławem Majdanem. W tym roku najmłodsza pociecha gwiazdy poszła po raz pierwszy do przedszkola, czym Rozenek nie zapomniała pochwalić się w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Wzruszające słowa Małgorzaty Rozenek-Majdan w Sejmie: Prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą

Henryk Majdan w przedszkolu. Reakcja Radosława bezcenna

Małgorzata Rozenek zamieściła na swoim Instagramie fotorelację z pierwszego dnia małego Henia w placówce. Na zdjęciach widać, że maluchowi towarzyszyła cała rodzina - mama, tata i starsi przyrodni bracia. Z fotografii można także wywnioskować, że malec szybko zaaklimatyzował się w nowym miejscu i od razu rozpoczął zabawę. Najpierw z mamą, a następnie wśród dzieci. Pod zdjęciami Rozenek zamieściła rzecz jasna podpis. Gwiazda nie kryła dumy i wzruszenia. Do sprawy podchodziła jednak dość zadaniowo - w końcu przechodziła to już dwukrotnie. Zupełnie inaczej zachowywał się Radosław Majdan, dla którego był to ogromny stres. Zdaniem Małgorzaty "Radosław literalnie prawie zemdlał".

Pierwszy dzień przedszkola. Ogromne przeżycie głównie dla rodziców. Radosław literalnie prawie zemdlał, jak się położył z Heniem na podłodze, to był wyraźny znak, że czas już wyjść. Dobrze, że miał program na żywo i musiał już jechać. (...) [Program w jednym z portali - red.] uratował nas przed histerią. Henryk bardzo dzielny, a ja już stoję pod przedszkolem i odliczam minuty do odebrania go i pójdziemy po prezent. Jestem taka dumna i wzruszona - napisała Rozenek.

Rozenek i Majdan rozpieszczają Henia? Fanki nie są entuzjastyczne

Rozenek podkreśliła, że po odebraniu Henia z przedszkola pójdą wspólnie po prezent. Jakiś czas temu Majdan i Rozenek chwalili się na Instagramie prezentami, jakie dostaje Henio, o czym pisaliśmy TUTAJ. Internautki wówczas zarzucały piłkarzowi i prezenterce rozpieszczanie dziecka i sugerowały, że lepiej jest spędzać z nim czas, aniżeli "kupować jego uśmiech przez prezenty". Zdjęcia rodziny Majdanów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.