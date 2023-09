Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim dzieci małe i te trochę większe ruszyły do żłobków, przedszkoli i szkół. Jedne zaczynają edukację, jak Henryk Majdan, który właśnie po raz pierwszy poszedł do przedszkola, a inne ją kontynuują, jak córka Marianny Schreiber, Patrycja, która została dumną drugoklasistką. Aktywistka i była uczestniczka "Top Model" opowiedziała nam, jak wyglądały przygotowania Patrycji do nowego roku szkolnego.

Marianna Schreiber opowiedziała o przygotowaniach córki do szkoły

Okazuje się, że Patrycja Schreiber wcale nie korzystała do końca z wakacji, bo już dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku zaczęła wspominać o szkole. Była zainteresowana nowymi lekturami, pytała o nauczycieli, dzieci i sale lekcyjne. Rodzice chcieli jej też ułatwić powrót do codziennej szkolnej rutyny i zaczęli przygotowania znaczenie wcześniej, wykorzystując zainteresowanie córki.

My sami już powoli wyprowadzaliśmy córkę z wakacyjnego 'leniuchowania' i przygotowywaliśmy się wspólnie na nadchodzący nowy rok szkolny. Wybraliśmy nowy plecak, jeździliśmy po zeszyty i przybory" - powiedziała nam Marianna Schreiber.

Nowy rok szkolny Patrycja rozpoczęła od mszy świętej, a potem poszła na spotkanie do klasy. "Myślę, że Patrycja łączyła w sobie jednocześnie ciekawość, zamyślenie i podekscytowanie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie mogła się doczekać! Każdego dnia pytała: mamusiu, czy to jutro?" - powiedziała nam żona polityka PiS-u. Marianna Schreiber nie dziwi się córce, bo wspominając swoje dzieciństwo, przyznała, że sama odczuwała zniecierpliwienie i chciała wracać do szkoły, zwłaszcza ze względu na rówieśników.

Marianna Schreiber zachwala szkołę córki

Przy okazji celebrytka nie kryła zachwytu placówką, w której uczy się jej córka. "Patrycja uczęszcza do znakomitej szkoły ze względu na ciepłe podejście kadry do dzieci, wysoki poziom nauczania i szczególną dbałość o każde dziecko. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor szkoły wspierają każdego ucznia. Lepiej nie mogliśmy trafić" - powiedziała Marianna Schreiber.

Córka Marianny Schreiber została teraz drugoklasistką i doskonale czuje się w szkole. Ma w niej przyjaciół i ulubione miejsca. "Wszystkim dzieciom wspólnie życzymy udanego powrotu do szkoły i tak oddanych nauczycieli, jakich my mamy przyjemność codziennie spotykać w naszej szkole" - zakończyła Marianna Schreiber.