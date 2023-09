Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w marcu 2022 roku opublikowali oświadczenie o rozstaniu. Para jest już po rozwodzie. Udało się go sfinalizować w sierpniu tego samego roku. Rodzice dwójki dzieci, Heleny i Adama, zdecydowali się na opiekę naprzemienną. Nie jest im jednak łatwo widywać się po rozstaniu, dlatego zazwyczaj tak dzielą się obowiązkami, aby uniknąć kontaktu. Tak było również na rozpoczęciu roku szkolnego dziewięcioletniej Heleny. Do szkoły odprowadziła ją Katarzyna Cichopek, a Marcin Hakiel odebrał córkę.

Wydarzeniem, na którym Cichopek i Hakiel musieli spędzić czas razem, była komunia córki. Prezenterka pojawiła się wówczas w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego. Tancerzowi towarzyszyła Dominika, z którą obecnie jest już po rozstaniu. Po uroczystościach w kościele jednak zdecydowali się na organizację osobnych przyjęć. Innym razem Hakiel był widziany, jak odbierał Helenę z restauracji, w której była z mamą. Wówczas nawet nie przywitał się z Cichopek, a córka po prostu do niego wyszła. Hakiel w wywiadzie dla "Wprost" nie ukrywał, że na co dzień woli unikać kontaktu z byłą żoną.

Wymiana następuje u nas w szkole. Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach - mówił.

Na rozpoczęcie roku szkolnego Helena przyszła w towarzystwie mamy. Katarzyna Cichopek miała na sobie luźny strój, składający się z kolorowej marynarki i spódnicy do kompletu. Dobrała do tego sportowe buty. Widać było, że humor dopisywał prezenterce. Jej córka natomiast ubrana była bardzo odświętnie, w czarną spódnicę, białą koszulę i mokasyny. W tym ważnym dniu nie zabrakło jednak Marcina Hakiela. Został sfotografowany, gdy podjechał samochodem pod szkołę i odebrał córkę. Na zdjęciach widzimy, jak Helena opuszcza placówkę w towarzystwie taty, trzymając go za rękę. Po fotografie zapraszamy do galerii na górze strony.