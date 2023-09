Sprawa Iwony Wieczorek do dziś pozostała nierozwiązana. Nastolatka zaginęła 17 lipca 2010 i do dziś nie udało jej się odnaleźć. Co jakiś czas pojawiają się nowe tropy w sprawie, jednak do tej pory pozostała ona nierozwiązana. Rodzina zaginionej nie traci nadziei na poznanie prawdy. Ile lat miałaby dziś Iwona Wieczorek?

Zobacz wideo Najgłośniejsze zaginięcia w Polsce. Nie wszystkie zostały wyjaśnione, nie wszystkich sprawców ukarano

Tą sprawą żyła cała Polska. Iwona Wieczorek zaginęła jako nastolatka. Ile dziś miałaby lat?

Ponad dekadę temu zniknęła Iwona Wieczorek. Nastolatka umówiła się ze znajomymi i razem bawili się w jednej z sopockich dyskotek. Około trzeciej w nocy zaginiona opuściła klub i postanowiła samotnie wrócić do domu, jednak nigdy do niego nie dotarła. Ostatni raz była widziana 17 lipca 2010 roku o godzinie 4:12 przy wejściu na plażę w Jelitkowie, gdzie zarejestrowały ją kamery. Później ślad po Iwonie zaginął. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od ponad dziesięć lat, jednak do tej pory nie doszło do przełomu. Kilka miesięcy temu śledczy podjęli nowy trop i przeszukiwali teren Zatoki Sztuki. Wyniki dochodzenia nie zostały jednak jeszcze ujawnione. Kiedy Wieczorek zaginęła, miała zaledwie 19 lat. Dziś byłaby już dorosłą kobietą, miałaby 32 lata. Niestety, niewiele wskazuje na to, że sprawa najsłynniejszego zaginięcia w Polsce wkrótce zostanie rozwiązana.

Serial o Iwonie Wieczorek zadebiutował na Netfliksie. Od razu stał się hitem

Nierozwiązana sprawa zniknięcia Iwony Wieczorek od lat emocjonuje Polaków. Programy dokumentalne o tajemniczych zaginięciach i produkcje typu true crime cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. Niedawno w serwisie streamingowym Netflix premierę miał serial opowiadający o sprawie Iwony Wieczorek. W dokumencie wystąpili udział detektywi, eksperci, dziennikarze oraz rodzina Iwony. Przed kamerą najczęściej pojawia się matka zaginionej, która wciąż walczy o rozwiązanie sprawy. Trzyodcinkowa produkcja podsumowuje 13 lat śledztwa. Program od razu stał się hitem. Zajął pierwsze miejsce w rankingu dziesięciu najchętniej oglądanych seriali w Polsce.