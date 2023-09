22-letnia Gabby Petito marzyła o tym, by zwiedzać świat i pokazywać w internecie swoje życie w kamperze. W podróżach towarzyszył jej o rok starszy chłopak - Brian. Para zaręczyła się i postanowiła wspólnie zwiedzać Amerykę. Niestety, jedna z ich wypraw zakończyła się tragicznie.

Od zbrodni minęły dwa lata. Sprawa nadal się toczy

Choć od zbrodni minęły już dwa lata, sprawa nadal się toczy. Najpierw rodzice zamordowanej dziewczyny uznali, że rodzice Briana nie chcą współpracować z policją. Mieli też nie odpowiadać na telefony i wiadomości od państwa Petito, którzy próbowali odnaleźć Gabby, dlatego złożyli pozew. Jednym z dowodów na to jest list matki Briana zatytułowany "spal po przeczytaniu", który odnaleziono w plecaku leżącym obok szczątek Briana. Rodzicielka chłopaka pisała w nim m.in. "jeśli będziesz potrzebował pozbyć się zwłok, przybędę z łopatą i workami na śmieci. Jeśli polecisz na Księżyc, będę obserwować niebo, wyczekując twojego powrotu", co zdaniem rodziców Gabby świadczyło o tym, że chłopak powiedział im o popełnionej zbrodni.

W kolejnym pozwie matka Petito domagała się odszkodowania za "niesłuszną śmierć" córki. Podczas pierwszej rozprawy rodzice chłopaka nie pojawili się, a ich adwokat argumentował, że jego klienci "nie muszą przychodzić i potwierdzać wszystkiego, co wiedzą na każdy temat". Adwokat rodziców dziewczyny z kolei powiedział, że nie chodzi o to, aby cokolwiek mówili, a tylko wypłacili odszkodowanie.

Ostatni, trzeci pozew został złożony przeciwko policjantom z miasta Moab, którzy dwa tygodnie przed tym, jak Petito została zabita, otrzymali zgłoszenie o sprzeczce między influencerką a jej narzeczonym. Parę zatrzymano do kontroli po tym, gdy zadzwonił świadek, który twierdził, że widział, jak "mężczyzna bił dziewczynę". Rodzice Gabby uważają, że bardziej stanowcza reakcja funkcjonariuszy mogłaby zapobiec tragedii i w związku z tym domagają się 50 mln dolarów odszkodowania.

Tamtego dnia mogli ją uratować. Istnieją przepisy, które mają na celu ochronę ofiar, a przepisy te nie były przestrzegane - powiedziała Nichole Schmidt, matka Gabby Petito.

Gabby Petito zaginęła nagle. Później to samo stało się z Brianem

Petito nagle przestała udzielać się w mediach społecznościowych. Tymczasem Brian wrócił do domu, spotkał się z rodzicami, wynajął adwokata, wyruszył w samotną wyprawę i... sam zniknął bez śladu. Wszczęto śledztwo. Najpierw policja odnalazła ciało podróżniczki na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton. Dwa miesiące później szczątki Briana odkryto w rezerwacie przyrody Carlton na Florydzie. Sprawa jednak ciągnie się do dzisiaj. Zdjęcia Gabby znajdziecie w naszej galerii na górze strony.