Joanna Krupa i Douglas Nunes w marcu potwierdzili pojawiające się doniesienia o końcu ich małżeństwa. "Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele. Nadal żyjemy jako rodzina dla naszej córki, którą obydwoje stawiamy na pierwszym miejscu" - brzmiał fragment oświadczenia. Mimo rozstania modelka i jej były partner wciąż spędzają czas razem, a nawet byli na wspólnych wakacjach, przez co krążyły plotki, że wrócili do siebie. Teraz Douglas Nunes podzielił się zdjęciami z kolejnego rodzinnego wypadu. Obejmuje nie tylko córkę, ale też Joannę Krupę.

Zobacz wideo Joanna Krupa o rozwodzie z Douglasem i wspólnych wakacjach

Joanna Krupa i Douglas Nunes spędzają czas z córką. Nie brakuje czułych gestów

Joanna Krupa w rozmowie z Plotkiem powiedziała, jak wyglądały wspólne wakacje we Włoszech. "Tak naprawdę to trzy dni miałam wolnego między nagraniami. Douglas był z nią tam dwa dni wcześniej, więc oni mieli troszkę bardziej wakacje. Ja bardziej hardcorowo przyleciałam i byłam. Było wspaniale, pięknie" - zapewniła. Dodała, że rozwód wciąż jest aktualny, jednak parze zależy na dobrych relacjach. "To dla mnie smutne, że dużo jest sytuacji, nawet wśród znajomych, w których przechodzą wojnę w swoich związkach przy rozstaniu. Nie rozumieją, że to idzie na psychikę dziecka" - mówiła, dodając, że poczucie bezpieczeństwa córki jest dla niej najważniejsze.

Jak widać, Joanna Krupa i Douglas Nunes nie mają problemu z tym, aby razem spędzać czas po rozstaniu. Na Instagramie mężczyzny pojawiły się zdjęcia z wycieczki, a wśród nich wspólne z Ashą i byłą partnerką. Uwagę zwraca to, że do fotografii objął zarówno córkę, jak i modelkę. "Wszystko dla Ashy - świetny wypad na plażę wzdłuż wybrzeża" - napisał.

Douglas Nunes z córką i Joanną Krupą Instagram.com/nunes451

"To takie dojrzałe. Ma szczęście, że ma was oboje bez względu na wszystko", "Jesteście mega, czego się nie robi dla dziecka", "Piękny widok, bo nie ma to jak kochani rodzice i kochane dziecko" - komentują zachwyceni postawą byłej pary fani. Rodzinne fotografie pojawiają się też na Instagramie Joanny Krupy. Po więcej kadrów zapraszamy do galerii na górze strony.