Program "Top Model" po raz kolejny wzbudza duże emocje. Już w pierwszym odcinku doszło do zaręczyn jednej z par. Nie obyło się także bez kontrowersji. Chodzi o wypowiedź Anatola Modzelewskiego, polskiego modela, który chodzi po wybiegach na całym świecie i współpracuje ze znanymi projektantami. Na Instagramie skrytykował Dawida Wolińskiego za nazwanie uczestnika "produktem". Żąda przeprosin i wpłacenia zadośćuczynienia na cele charytatywne. W innym wypadku chce walczyć w sądzie.

Anatol Modzelewski uderza w Dawida Wolińskiego. Żąda przeprosin

Anatol Modzelewski uważa, że słowa jurora "Top Model" dotykają także jego i innych osób z branży. Nie zgadza się na powielanie szkodliwych według niego stereotypów. "W pierwszym odcinku dwunastej edycji programu już na samym początku użył pan sformułowania: 'Chcemy zobaczyć piękny, gotowy produkt'. Słowo 'produkt' jest tu kluczem. W mojej ocenie jest to uwłaczające uprzedmiotowienie pewnej grupy ludzi, do której ja także należę. Na co zdecydowanie nie ma mojej zgody" - zaczął.

Swoją wypowiedzią powiela pan bardzo złe stereotypy na temat pracy modela/modelki, z którymi od lat próbujemy walczyć i które często w przeszłości doprowadzały do wykorzystywania, wyśmiewania i umniejszania naszej pracy. My jesteśmy ludźmi, a nie produktami! Produktami są rzeczy, które reklamujemy m.in. pana kolekcje - kontynuował.

Model żąda przeprosin od Dawida Wolińskiego w mediach społecznościowych, a także wpłacenia pieniędzy na jedną z fundacji. Grozi, że jeśli tego nie zrobi, skieruje pozew. "Żądam, aby w przeciągu 48 godzin od pojawienia się tego posta na platformie Instagram, przeprosił pan za swoje słowa na oficjalnych kontach instagramowych oraz wpłacił zadośćuczynienie w wysokości pięciu tysięcy złotych na fundację DIOZ. W innym wypadku spotkamy się w sądzie".

Na koniec zwrócił się do innych jurorów, prowadzących i produkcji. Napisał, że jest mu przykro, że nikogo nie naszła refleksja, że takie słowa mogą być nieodpowiednie i nie powinny paść na antenie. Skontaktowaliśmy się z Dawidem Wolińskim z prośbą o komentarz do oświadczenia modela, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zdjęcia jurorów "Top Model" znajdziecie w galerii na górze strony.