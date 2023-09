Choć Davina Reeves-Ciara urodziła się w Ameryce, ma międzynarodowe korzenie. W jej żyłach płynie także niemiecka i nigeryjska krew. Pomimo iż kariera modelki i aktorki zapowiadała się obiecująco, zdecydowała się opuścić ojczyznę. Dla miłości przeprowadziła się do Polski. Dziś cieszy się popularnością także w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Sawczuk zapytana o Stanowskiego i Janoszek odpowiada krótko. "Z reguły ufam ludziom, jestem łatwowierna"

Davina Reeves-Ciara wybrała miłość zamiast kariery. Dla ukochanego przeprowadziła się do Polski

Davina Reeves-Ciara zaczęła karierę w modelingu jako nastolatka. W 2010 roku została nawet miss Nowego Jorku. W świecie mody spotkała się z ogromną presją utrzymania bardzo szczupłej sylwetki. Modelka popadła w zaburzenia odżywiania. Wtedy właśnie poznała swojego przyszłego męża, który jest kucharzem terapeutycznym.

Miałam wtedy ogromny problem z nadużywaniem jedzenia, aby uciec od własnych emocji. Zatrudniłam go (...) Miesiąc po naszym pierwszym spotkaniu pojechałam na wybory Miss USA w Las Vegas. Byłam totalnie inną kobietą. Tak, schudłam. Ale co lepsze, czułam się fantastycznie - wspominała na blogu Therapeutic Mama.

Ich znajomość wkrótce przerodziła się w coś więcej. Ireneusz jest o 17 lat starszy od żony. W 2012 roku para podjęła decyzję o przeprowadzce do Polski. Razem prowadzą warsztaty żywienia terapeutycznego. Zamieszkali w poniemieckiej posiadłości pod Wałbrzychem. Wychowują czwórkę dzieci. Davina nie żałuje wyprowadzki ze Stanów. "W Nowym Jorku nie miałam przestrzeni. Nie miałam czasu. Nie miałam wsparcia. Nie mogłam poznać siebie" - zdradziła na blogu.

Davina Reeves-Ciara robi karierę w Polsce. Zagrała w popularnym serialu

Z upływem lat Davina Reeves-Ciara rozwinęła swoją karierę także w Polsce. Amerykanka spróbowała swoich sił jako aktorka. Wystąpiła w kilku filmach. Można było ją zobaczyć między innymi w "Panu T.", "Jak najdalej stąd" i "Słabej płci". Za największy sukces można jednak uznać występ w serialu "Żmijowisko" opartym na powieści Wojciecha Chmielarza. "Jeżeli miałabym opisać mój plan marzeń, to jest dokładnie to. Wiele rzeczy mi w życiu nie wyszło. Traciłam kontrakty, filmy, bo miałam dzieci albo byłam w ciąży. Aż wreszcie doczekałam się głównej roli. Zagrałam ciekawą postać, która nie jest jednowymiarowa i co niezwykle ważne pracowałam z reżyserem, który pozwalał mi grać tak, jak lubię" - mówiła w materiale promującym produkcję.