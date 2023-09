Mrozowska straszy przed rozpoczęciem roku szkolnego. "Będzie Armagedon"

Monika Mrozowska jest widzom doskonale znana z roli Mai Kwiatkowskiej w "Rodzinie zastępczej". Aktorka raczej unika skandali (chyba, że chodzi o dzieci, alimenty i byłych partnerów), rzadko pokazuje się też na ściankach. Za to życie prywatne ma dość burzliwe i to właśnie o nim, a nie o jej sukcesach zawodowych uwielbiają rozpisywać się media.

Monika Mrozowska straszy na Instagramie. "Jutro będzie armagedon"

Wychowywanie czwórki dzieci może dać popalić. I o ile najstarsza córka ma już dwadzieścia lat, a druga w kolejności jest powoli usamodzielniającą się nastolatką, tak dwójka najmłodszych wciąż potrzebuje opieki niemalże non stop. Ostatnio Monika Mrozowska wstawiła na Instagram post. Jest to zdjęcie jej najmłodszego synka, Lucjana i Artura - pociechy jej brata, którzy 4 września oficjalnie zaczęli przygodę z przedszkolem. Pod postem zamieściła długi opis, w którym roiło się od wzruszeń. Aktorka straszyła jednak, że początek roku szkolnego to dla niej "armagedon", ponieważ będzie musiała "biec" na rozpoczęcie roku szkolnego u starszego syna. Wyraziła też głęboką nadzieję, że Lucjan szybko zaaklimatyzuje się w przedszkolu i puści mamę w drogę.

Bracia. Najmłodsi w naszej rodzinie. Mój Lucek i synek mojego brata, Artur. Jutro oficjalnie zaczynają pierwszy dzień w przedszkolu. Przecież przed chwilą byli w brzuchach. A dziś nie odstępowali od siebie na krok i coś tam knuli wspólnie po kątach. Nie mogłam się na nich napatrzeć. To jest największe szczęście widzieć taką harmonię wśród najmłodszych, dobrze wróży na przyszłość. Chcę tylko na chwilę zachować ten obrazek, małych chłopców trzymających się za ręce, bo ani się nie obejrzę i będę świętować ich osiemnastkę …P.s. jutro będzie Armagedon… z przedszkola muszę dobiec w pół godziny na rozpoczęcie roku u Józka. Oby z Lucjanem gładko poszło… - napisała.

Monika Mrozowska ma czwórkę dzieci z trzema partnerami. Krótka historia

Krótko, dla przypomnienia: Monika Mrozowska w latach 2003–2012 była żoną Macieja Szaciłło, z którym ma dwie córki: Karolinę (ur. 2003) i Jagodę (ur. 2010). W latach 2012–2018 z kolei była w związku z operatorem filmowym Sebastianem Jaworskim, z którym ma urodzonego w 2014 roku syna Józefa. W latach 2019-2021 za to była związana z producentem eventowym Maciejem Auguścikiem-Lipką, z którym doczekała się syna Lucjana, który na dzień dzisiejszy ma dwa lata. Zdjęcia Moniki Mrozowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.