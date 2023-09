Henryk Majdan skończył trzy lata i idzie do przedszkola. Już dzień wcześniej rodzice nie kryli podekscytowania pierwszym dniem syna w placówce. Pokazali chłopca z wielkim tornistrem na plecach. "Nie łatwo było go przekonać, do 'tornistra' jego gabarytów. Mamy nadzieję, że na swojej drodze spotka wspaniałych, mądrych, wrażliwych nauczycieli i będzie bardzo daleko od podręcznika HiT, naszego ministra edukacji i nauki oraz wszystkich, którzy mają podobne poglądy. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta piosenka Pink Floyd została napisana właśnie dla nich… Baw się dobrze synku" - napisał Radosław Majdan na Instagramie. Dziś od rana Małgorzata Rozenek relacjonuje przygotowania Henryka do pierwszego dnia w przedszkolu. Emocji nie brakuje.

Henryk Majdan idzie do przedszkola

Małgorzata Rozenek od rana nadawała z łóżka i publikowała relacje na Instagramie. "No i dzisiaj ten dzień panowie" - powiedziała, wskazując na śpiącego męża i syna. "Wstajemy do przedszkola. Georguś też jest podekscytowany" - dodała, nagrywając pupila. Przytulała Henryka, zapewniając go, że to będzie "cudowny dzień w przedszkolu".

Następnie pokazała stylizację dla syna przygotowaną specjalnie na tę wyjątkową okazję. Składała się z białej koszulki polo, granatowych spodni, sweterka i sportowych butów. "Wszystko przygotowane. Nie wiem, kto jest bardziej podekscytowany" - relacjonowała. Następnie mogliśmy zobaczyć, że Henryk jest tak spakowany do przedszkola, że na pewno niczego mu nie zabraknie. Ma wszystko dobrane do kompletu.

Plecak, lunchbox i worek na kapcie. Gotowe. Od tygodnia - napisała Rozenek, która, jak widać, od dawna przeżywa pójście chłopca do placówki.

Na kolejnych kadrach zobaczyliśmy już Henryka Majdana, któremu mama pomagała wykonać poranną toaletę. Nie obyło się bez dokładnego umycia zębów. Później towarzyszyła mu podczas ubierania wcześniej przygotowanych ubrań. Patrząc na to, jak bardzo Małgorzata Rozenek przeżywa pierwszy dzień syna w przedszkolu i jak dokładnie relacjonowała przygotowania, możemy być pewni, że dowiemy się, jak Henryk odnalazł się w placówce. Po więcej kadrów z tego wydarzenia zapraszamy do galerii na górze strony.