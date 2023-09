"Mam coraz mniej ochoty, aby wrócić". Marcin Meller gorzko o swoim programie

Marcin Meller przez lata był związany ze stacją TVN. Pracował w niej od 2000 roku, współprowadząc takie programy, jak "Agent" czy "Dzień dobry TVN". W latach 2009-2022 prowadził z kolei program "Drugie śniadanie mistrzów" na TVN24. W listopadzie 2022 roku zrezygnował jednak z pracy, twierdząc, że poświęcanie weekendów na nagrywanie programów staje się dla niego coraz bardziej uciążliwe. Swoją pracę przeniósł do internetu, tworząc program "Drugie śniadanie Mellera". W czerwcu zawiesił jednak emisję kolejnych odcinków i wszystko wskazuje na to, że może już nie powrócić z nowymi.

Marcin Meller kończy "Drugie śniadanie Mellera"? "Mam coraz mniej ochoty, aby wrócić"

Program "Drugie śniadanie Mellera" wystartował w styczniu 2023 roku i był tworzony dzięki pieniądzom zebranym przez dziennikarza na zbiórce internetowej. Szybko jednak okazało się, że Marcin Meller zaczyna mierzyć się z kolejnymi finansowymi kłopotami, przez które nagrywanie nowych odcinków stało pod znakiem zapytania. "Powód jest prosty: finanse. Pierwsze trzy programy zrealizowałem tak, jakbym robił, gdybym miał odpowiednie środki (ekipa, sprzęt) i wydałem z górką wszystko, co zebrałem jak dotąd na zrzutce. Teraz zrobię tak, jak mnie na to stać. Jeśli wzrosną wpłaty na Zrzutce albo znajdzie się reklamodawca, poszerzę pole walki - wyjaśnił Meller w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Z powodów finansowych Marcin Meller raz nagrywał kolejne odcinki programu w domu, raz zapraszał większą liczbę gości, raz mniejszą. Ostatecznie podjął decyzję o zawieszeniu emisji programu. Twierdził jednak, że wróci. Teraz serwis Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że dziennikarz ma coraz mniejszą ochotę na powrót "Drugiego śniadania Mellera". Obecnie Marcin Meller pracuje nad nową książką i na niej zamierza się skupić.

"'Drugie śniadanie Mellera' na pewno nie wróci do czasu skończenia kolejnej książki, którą właśnie piszę, a z doświadczenia wiem, że trwa to długo, więc najpewniej do końca roku nie będzie nowych odcinków. Co później? Szczerze mówiąc, patrząc na to, co się dookoła dzieje, na poziom debaty publicznej i atmosferę, mam coraz mniej ochoty, aby wrócić. Rozglądam się w tym wszystkim i na dzisiaj po prostu nie wiem, czy jest sens wracać" - powiedział Meller w rozmowie z serwisem.