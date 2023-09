Anna Lewandowska jako żona najlepszego polskiego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, często bryluje w towarzystwie. Pojawia się na najlepszych i najważniejszych galach na świecie. Jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę i jeszcze staranniej dobiera ubiór, makijaż i dodatki. Ostatnio trenerka wybrała się na festiwal filmowy w Wenecji, gdzie również stawia na dopracowane do perfekcji stylizacje.

Zobacz wideo Maciej Zień o Ani Lewandowskiej. "Dla mnie jest ikoną mody"

Anna Lewandowska tym razem w niebieskiej połyskującej sukni. Zachwyciła

Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała na swoim instagramowym koncie materiały pokazujące jej kolejną stylizację. Tym razem postawiła na długą (aż do ziemi!) połyskującą suknię w przepięknym odcieniu niebieskiego. Cekiny połyskiwały w błysku fleszy na ściance gali amfAR. Uwagę zwracał obcisły krój, który podkreślał kształty Anny Lewandowskiej, oryginalne poduszki na ramionach i fakt, że suknia miała... golf i zdecydowanie więcej zasłaniała niż odsłaniała. Do kreacji, w której wyglądała zjawiskowo dobrała delikatny makijaż, który podkreślał, a nie zasłaniał jej urodę, a włosy zaczesała w elegancki kucyk. Całość uzupełniały odbijające się na tle kreacji krótkie, białe i starannie wykonane paznokcie. Jeśli przyjrzeć się dodatkom, największą uwagę zwracały oryginalne kolczyki. Oprócz nich trenerka założyła na tę okazję jedynie dwa pierścionki - jeden z nich prawdopodobnie był obrączką, drugi zaś miał jedynie małe oczko (zapewne brylantowe). Choć na oficjalnych zdjęciach tego nie widać, to na fotografii, którą opublikowała w swoich mediach społecznościowych widzimy, że Lewandowska postawiła na srebrne szpilki z paskami.

Anna Lewandowska w Wenecji instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska bryluje w Wenecji. Jej kreacje robią wrażenie

Trzeba przyznać, że stylizacja Lewandowskiej była zjawiskowa i trudno jest od niej oderwać wzrok. Podobnie ogromne wrażenie zrobiła jej ostatnia, klasyczna czarna długa suknia. Kreacja miała odsłonięte plecy, a trenerka pozowała na ściance w bardzo wysokich czarnych sandałkach na szpilce. Wtedy zdecydowała się jednak na zdecydowanie mocniejszy makijaż i naturalnie wymodelowane włosy. Całość uzupełniała gruba, złota biżuteria - kolczyki i bransoleta na ręce. Więcej zdjęć żony Roberta Lewandowskiego z Festiwalu Filmowego w Wenecji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.