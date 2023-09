Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przebywają właśnie w Toskanii. Powód? "Dzisiaj wielkie wydarzenie, ponawiamy śluby małżeńskie' - skwitował żartobliwe prezenter na InstaStories żony. Koroniewska szybko wyprowadziła obserwatorów z błędu i wyjawiła, że do Włoch przylecieli na ślub przyjaciół. "Razem z Maciejem przylecieliśmy świętować. Z pewną piękną młodą parą! Mam nadzieję, że przyniesiemy im szczęście!" napisała na Instagramie. To właśnie dlatego para nie mogła być na ślubie Ewy Wachowicz. Joanna Koroniewska pochwaliła się sukienką, którą wybrała na to wyjątkowe wydarzenie. Zachwytom nie było końca.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska przymierza suknię ślubną

Dowbory na ślubie w Toskanii. "W tym wieku jesteśmy już rzadko zapraszani"

Ślub znajomych Dowborów odbył się w miejscowości Catragrillo w Toskanii. Na miejsce pojechali całą rodziną. Aktorka wybrała na tę okazję przylegającą do ciała sukienkę z odkrytymi plecami w geometryczne wzory. Stylizację dopełniła butami na niebotycznie wysokich koturnach i złotymi kolczykami. Maciej Dowbor tego dnia wybrał białą koszulę z lnu, która idealnie pasowała do lokalnego, ciepłego klimatu. Jak to w przypadku Dowborów, każda okazja jest też dobrym momentem na żarty. Aktorka podkreśliła, że w ich wieku zaproszenia na wesela nie zdarzają się często.

Pod słońcem Toskanii. Piękny ślub! Kochajcie się jak do tej pory! Obyśmy byli dla was dobrą wróżbą! W tym wieku już rzadko zapraszani jesteśmy na wesela więc mega, mega się cieszymy! Że się załapaliśmy! - napisała na Instagramie Joanna Koroniewska.

Joanna Koroniewska zachwyciła stylizacją na wesele. "Rewelacyjna kiecka"

Sukienka Joanny Koroniewskiej wyjątkowo przypadła do gustu obserwatorom. W sekcji komentarzy od razu posypały się komplementy. "Pani Asiu wygląda Pani bosko", "Piękne zdjęcie. Bije od was radość i szczęście", "Pani Asiu, rewelacyjną kieckę pani założyła. Bomba!" - napisali pod zdjęciami fani aktorki. Jak Joanna Koroniewska podoba się wam w takim wydaniu?